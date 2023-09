Penis von Pornostar brach und schrumpfte nach irrem Dreh

Schlussendlich fuhren Kollegen den Mann ins Krankenhaus, wo er drei Stunden operiert werden musste.

Ein kurioser Vorfall des Pornostars Prince Yahshua sorgt derzeit für Aufsehen. Während eines Drehs zog sich der US-Amerikaner schwerste Verletzungen an seinem Penis zu. Laut Yahshua habe er sich den Penis gebrochen und dieser sei daraufhin zwei Zentimeter kleiner geworden.

Schwere Verletzung

Alles begann an einem eigentlich "normalen" Drehtag für den heute 53-Jährigen. "Sie war ein Neuling in diesem Spiel, also begann ich die Szene mit ihr in der Cowgirl-Position, aber es funktionierte nicht so gut", beschreibt der OnlyFans-Star.

"Ich mochte es nicht und der Produzent auch nicht. Also drehte ich Bethany für Reverse Cowgirl um, weil wir dachten, dass es für sie aufgrund ihrer Größe einfacher wäre", so Yahshua. Doch dann passierte der folgenschwere Unfall.

"Ungefähr 10 Sekunden später passte ihr Rhythmus nicht mehr zu meinem", erinnert er sich. "Als ich meinen Kopf zur Seite legte, um mit ihr zu reden, war das nächste, was man hörte, ein Knirschen. Es war, als ob fünf bis sechs Leute in dem Raum massakriert wurden. Ich habe eineinhalb Liter Blut verloren. Der Grund, warum ich nicht das Bewusstsein verlor, ist, dass ich unter Schock stand", so der Pornostar.

Schlussendlich fuhren Kollegen den Mann ins Krankenhaus, wo er drei Stunden operiert werden musste. Trotz der Warnung der Ärzte, nicht wieder Pornos zu drehen, kehrte Yahshua ans Set zurück.