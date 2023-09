Vor 9/11 konnten Sie sogar mit einem Messer reisen

Wenige Regeln waren per Gesetz geregelt, so dass das Reisen mit dem Flugzeug unkomplizierter war.

Vor den Anschlägen vom 11. September 2001 gab es in den USA keine TSA, und die Menschen durften Messer bis zu einer Größe von einigen Centimetern in Flugzeuge mitnehmen.

11. September veränderte alles

Damals waren private Unternehmen für die Sicherheit der Flughäfen zuständig. Wenige Regeln waren per Gesetz geregelt, so dass das Reisen mit dem Flugzeug unkomplizierter war. Nach dem 11. September änderte sich besonders in den USA alles. Es wurden neue Regeln eingeführt, die TSA wurde gegründet, und dies veränderte den Flugverkehr für immer.

Seitdem sind die Flughafenkontrollen deutlich genauer geworden.