James-Webb-Teleskop macht erstaunliche Entdeckung

Das James-Webb-Teleskop der NASA hat Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b entdeckt.

Neue Entdeckung

Dieser Planet, mehr als achtmal so groß wie die Erde, gilt als potenziell bewohnbar. Die Astronomen überlegen nun, ob K2-18 b als "hyceanischer" Planet eingestuft werden könnte, der sich durch eine wasserstoffreiche Atmosphäre und eine möglicherweise mit Wasser bedeckte Oberfläche auszeichnet, was ihn für Leben geeignet machen könnte.



Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um festzustellen, ob K2-18 b einen Ozean besitzt oder nicht. Diese Entdeckung ist jedoch ein Schritt in die richtige Richtung für Wissenschaftler, die nach einem bewohnbaren Planeten für Menschen außerhalb der Erde suchen.