Dieses 4 € Bild ist plötzlich Unsummen wert

Die Frau erwarb das Kunstwerk für gerade einmal umgerechnet vier Euro und scherzte beim Verlassen des Ladens, dass sie ein "echtes Gemälde" für nur vier Euro gekauft hätte.

In einem kleinen Trödelladen im beschaulichen Manchester, 100 Kilometer nördlich von Boston, stolperte eine bislang unbekannte Frau vor einigen Jahren über einen wahren Schatz. Ursprünglich auf der Suche nach einem Bilderrahmen, machte sie einen unfassbaren Fund – ein Gemälde, das jahrzehntelang als verschollen galt.

Frau scherzte noch beim Kauf

Die Frau erwarb das Kunstwerk für gerade einmal umgerechnet vier Euro und scherzte beim Verlassen des Ladens, dass sie ein "echtes Gemälde" für nur vier Euro gekauft hätte. Obwohl das Gemälde eine Signatur trug, konnte die Käuferin jahrelang nicht bestätigen, ob es tatsächlich das Werk des berühmten amerikanischen Malers N. C. Wyeth (1882-1945) war. Es verstaubte in ihrem Schlafzimmer und später in einem Schrank, unwissentlich im Besitz eines kostbaren Schatzes.

Erst kürzlich, beim Aufräumen im Mai, nahm die Frau erneut das Gemälde in die Hand und beschloss, seine Herkunft zu erforschen. Diesmal sollte ihr Vorhaben erfolgreich sein. In der Facebook-Gruppe "Things Found in Walls," in der Nutzer ihre Dachbodenfunde teilen, fand sie Unterstützung und wurde an einen Experten für N. C. Wyeth weitergeleitet.

Hoher Wert

Die Bestätigung der Echtheit des Gemäldes durch den Experten war überwältigend. Das Bild, das 80 Jahre lang verschollen war, wurde von Wyeth wenige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1939 gemalt. Es war Teil einer Serie, die er für den Roman "Ramona" von Helen Hunt Jackson (1830-1885) schuf.

Nun steht das Gemälde vor einer aufregenden Zukunft. Das renommierte Auktionshaus Bonhams Skinner wird es im September versteigern. Experten schätzen, dass es bis zu 250.000 Dollar (rund 232.000 Euro) erzielen könnte.