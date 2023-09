Wegen 9/11: Frau bekam in 20 Jahren 4 mal Hautkrebs

Mit insgesamt vier bösartigen Hautkrebsdiagnosen gehört sie zu den 30.000 Menschen, bei denen ein Zusammenhang zwischen ihren Krebserkrankungen und den Ereignissen des 11. Septembers festgestellt wurde.

Ein schicksalhafter Tag, der das Leben von Courtney Clark für immer veränderte: Der 11. September 2001, als die Welt das tragische Ereignis der Terroranschläge auf das World Trade Center erlebte. Courtney Clark, damals 22 Jahre alt und nur 16 Blocks entfernt von den Zwillingstürmen tätig.

Folgen des Anschlags

Courtney Clark erlitt nicht nur den Schock des Anschlags, sondern kämpfte auch gegen eine Serie von Krebserkrankungen. "Es dauerte fast 20 Jahre, bis ich überhaupt erkannte, dass es die Ursache für all diese anderen Probleme in meinem Leben war", gestand sie gegenüber USA Today.

Mit insgesamt vier bösartigen Hautkrebsdiagnosen gehört sie zu den 30.000 Menschen, bei denen ein Zusammenhang zwischen ihren Krebserkrankungen und den Ereignissen des 11. Septembers festgestellt wurde. Als Teil des "World Trade Center Health Program" erhielt sie die dringend benötigte Unterstützung.

Bösartiger Tumor

Bereits vier Jahre nach den Anschlägen bemerkte sie erstmals ein wachsendes Muttermal, das sich als bösartiges Melanom herausstellte. Trotz einer erfolgreichen Entfernung des Tumors kehrte der Krebs nach zwei Jahren zurück, gefolgt von zwei weiteren Diagnosen. Courtney Clark beschrieb diese düstere Phase: "Als es zum zweiten Mal zurückkam, sagte der Onkologe: 'Es ist nicht üblich, dass es wiederkommt. Die meisten Menschen bekommen einmal ein Melanom und dann nie wieder. Sie sind auch noch so vorsichtig in der Sonne. Aber unmöglich ist es nicht.' Und dann ist es sogar noch ein drittes Mal zurückgekommen. Und ein viertes Mal. Da habe ich mich gefragt: 'Was ist hier los?'"

Die entscheidende Erkenntnis kam durch ihren Ehemann Jamie, der vermutete, dass die Krebserkrankungen mit den Giftstoffen in Verbindung stehen könnten, die durch den Einsturz der Türme freigesetzt wurden. Eine tödliche Mischung aus Glasfasern, Asbest, Blei und Schwefelsäure führte dazu, dass mittlerweile 68 verschiedene Krebsarten in Zusammenhang mit den Anschlägen gebracht werden. Viele dieser Erkrankungen traten erst Jahre später auf. Bei Courtney Clark vergingen vier Jahre, bis das erste Melanom diagnostiziert wurde. Neben den Krebsleiden leidet sie auch unter Asthma, einer weiteren Folge, die viele Menschen betrifft, die sich damals in der Nähe des World Trade Centers aufhielten.