Darum muss Nationalspielerin ihr eigenes Kind adoptieren

Die deutsche Fußballspielerin Svenja Huth (32) und ihre Ehefrau Laura freuen sich über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Stolz teilte Svenja Huth diese freudige Nachricht auf Instagram mit einem berührenden Foto ihrer Frau, die zärtlich die kleine Hand ihres Babys hält. Der Name des Neugeborenen wurde auch bereits enthüllt und lautet "Emil". Die Reaktionen in den Kommentaren waren überwältigend, darunter auch Glückwünsche von Kollegin Alexandra Popp (32).

Komplizierter Prozess

Obwohl diese Liebe und Hingabe für ihr Kind in Spanien als gleichberechtigtes Elternpaar anerkannt wurde, sahen sich die beiden in Deutschland bürokratischen Hürden gegenüber. In Deutschland müssen sie nun den Prozess der Adoption durchlaufen.

Svenja Huth bezeichnete es als demütigend, dass sie als Mutter einen Drogentest machen und ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen muss, um ihr eigenes Kind zu adoptieren. Laura äußerte ihren Wunsch nach mehr Gleichberechtigung in dieser Angelegenheit, da sie bereits verheiratet sind und sich ein Kind wünschen.