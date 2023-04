Keanu Reeves hat die einzige Bedingung genannt, die er für einen fünften Film der Reihe stellt.

Reeves spielt den titelgebenden Auftragskiller in dem beliebten Franchise seit dem ersten Film aus dem Jahr 2014 und hat die Rolle für drei Fortsetzungen neu besetzt. Der vierte Film wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt und hat derzeit eine beeindruckende Bewertung von 8,3 auf IMDB.

Fans haben spekuliert, dass der vierte Film wahrscheinlich der letzte der Reihe sein wird, denn am Ende des Filmes dürfte John Wick umgekommen sein. Einen Beweis für sein Ableben gibt es jedoch nicht, wodurch ein fünfter Teil im Bereich des möglich liegt.

In einem Interview mit Entertainment Weekly sagte Reeves, dass er einen fünften Teil nur dann in Betracht ziehen würde, wenn Regisseur Chad Stahelski beteiligt wäre. Er sagte: "Ich weiß nicht, ich schätze, ich werde mich auf 'Sag niemals nie' verlassen müssen. Ich meine, ich würde keinen John Wick-Film ohne Chad Stahelski machen. Wir müssen sehen, wie das aussehen würde. Für mich fühlt es sich wirklich richtig an, dass John Wick seinen Frieden findet."

Reeves deutete auch an, dass die Entscheidung, ob ein weiterer John Wick-Film gedreht wird oder nicht, weitgehend davon abhängt, wie die Fans auf den vierten Film reagieren. "Man muss sehen, wie das Publikum auf das reagiert, was wir gemacht haben", sagte er.