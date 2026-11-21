Neuer Bühnen-Hit
Obonya: Premiere für 'Nützliche Idioten'
Nach dem Rabenhof-Erfolg Cordoba kehrt das Trio Florian Scheuba Rupert Henning und Cornelius Obonya nun mit der Polit- und Spionage-Farce "Nützliche Idioten. Eine Geheimdienstleistung" zurück. Ab Donnerstag (26. 11.) führt das Stück in die Spionage-Metropole Wien und beleuchtet dabei das Zusammenspiel aus Politkasperln, Trittbrettfahrern, korrupten Abstaubern und skrupellosen Manipulatoren im Hintergrund.
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Kammerschauspieler Obonya verkörpert bei dieser "satirischen Chronik rund um den größten Geheimdienstskandal der jüngeren Geschichte" im Alleingang sämtliche Rollen der großen und kleinen Fische. Auch bei der Frage: Ist der Zug unserer Freiheit in Wahrheit längst abgefahren?
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