Eggenburg
Storytelling Festival: Lange Nacht der Träume
Der Festivalklassiker zeigt die ganze Bandbreite internationaler Erzählkunst und beweist: Jeder Traum kann der Anfang einer großen Geschichte sein. Mit Musik, Erzählkunst, Schauspiel, Artistik und vielem mehr deuten die Veranstalter das Thema "Träume" in all seinen Facetten neu und machen aus einfachen Momenten "magical experiences".
Geschichten verbinden
Kunstschaffende aus der ganzen Welt reißen das Publikum mit, berühren es und inspirieren mit ihren Geschichten. Vor 39 Jahren als Lange Nacht der Märchenerzähler gestartet, bringt der Programmpunkt bis heute Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen auf die Bühne.
Zu den renommierten Künstlern zählen
Alexandra Kampmeier – Erzählerin (Deutschland)
Folke Tegetthoff – Erzähler & Märchendichter (Österreich)
Helmut Wittmann – Erzähler (Österreich)
Sophie Stocker - Cello (Österreich)
Lange Nacht der Geschichten
Samstag, 7. November 2026; Rathaussaal, Rathaus Eggenburg
Beginn 19.00 Uhr
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