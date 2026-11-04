Storytelling Festival: Lange Nacht der Träume

Seit 39 Jahren gehört die Lange Nacht der Geschichten zu den Höhepunkten des Austrian International Storytelling Festivals. 2026 erweckt sie am Samstag, 7. November, unter dem Motto #dreamstories Träume zum Leben.

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Der Festivalklassiker zeigt die ganze Bandbreite internationaler Erzählkunst und beweist: Jeder Traum kann der Anfang einer großen Geschichte sein. Mit Musik, Erzählkunst, Schauspiel, Artistik und vielem mehr deuten die Veranstalter das Thema "Träume" in all seinen Facetten neu und machen aus einfachen Momenten "magical experiences".

Geschichten verbinden

Kunstschaffende aus der ganzen Welt reißen das Publikum mit, berühren es und inspirieren mit ihren Geschichten. Vor 39 Jahren als Lange Nacht der Märchenerzähler gestartet, bringt der Programmpunkt bis heute Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen auf die Bühne.

Zu den renommierten Künstlern zählen

Alexandra Kampmeier – Erzählerin (Deutschland)

Folke Tegetthoff – Erzähler & Märchendichter (Österreich)

Helmut Wittmann – Erzähler (Österreich)

Sophie Stocker - Cello (Österreich)

Lange Nacht der Geschichten

Samstag, 7. November 2026; Rathaussaal, Rathaus Eggenburg

Beginn 19.00 Uhr