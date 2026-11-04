Grafenegg 2027: Neustart mit Weltstars

Grafenegg startet 2027 neu: Johannes Neubert übernimmt die künstlerische Leitung. 48 Konzerte, drei Festivals und Weltstars von Martha Argerich bis Daniel Barenboim stehen am Programm.

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Nach dem 20-Jahr-Jubiläum beginnt für Grafenegg ein neues Kapitel. Am Mittwoch hat das Team im Wiener MuseumsQuartier das Programm für den Grafenegg-Sommer 2027 vorgestellt, im Beisein von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Neuer künstlerischer Leiter ist Johannes Neubert, der den Ort schon von 2005 bis 2010 als operativer Geschäftsführer mitgeprägt hat. Für ihn ist die Rückkehr "ein Nachhausekommen". Er setzt auf Kontinuität statt auf Brüche.

Mikl-Leitner zieht eine starke Bilanz: Rund 48.000 Besucher erlebten im Jubiläumsjahr 31 Konzerte. Davon profitieren Gastronomie, Hotels und die ganze Region. Rudolf Buchbinder bleibt dem Festival als Präsident erhalten. Der neue Rudolf Buchbinder Saal macht seine Verdienste dauerhaft sichtbar.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Künstlerischer Leiter Johannes Neubert bei der Programmpräsentation. © NLK Filzwieser

Drei Festivals, ein Sommer

Erstmals gliedert sich der Grafenegg-Sommer in drei eigenständige Formate. Den Auftakt machen von 17. Juni bis 17. Juli die "Sommerklänge" mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich als Residenzorchester. Auf dem Programm stehen die traditionelle Sommernachtsgala, klassische Konzerte, Filmmusik und Familienprogramme.

Von 24. Juli bis 7. August folgt "Im Herzen Europas", ein neues Format gemeinsam mit dem European Union Youth Orchestra. Neben Konzerten gibt es Workshops, Diskussionen und den Veranstaltungstag "Europa im Park". Neubert fasst die Idee so zusammen: "Im Herzen Europas mit Europa im Herzen."

Weltstars im Anmarsch

Der Höhepunkt kommt von 13. August bis 5. September mit dem Grafenegg Festival. Insgesamt gibt es 48 Veranstaltungen. Zu Gast sind die Wiener Philharmoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra, das London Symphony Orchestra und die Tschechische Philharmonie. Dazu kommen Martha Argerich, Daniil Trifonov, Daniel Barenboim, Andris Nelsons und Klaus Mäkelä. Buchbinder spielt an allen vier Festivalwochenenden.

Das Eröffnungswochenende steht unter dem Motto "Heimat / Fremde / Nachbarn". Das Highlight ist Dvořáks Oper "Rusalka" in semikonzertanter Fassung, gespielt von der Tschechischen Philharmonie unter Semyon Bychkov.

Steve Reich im Fokus

Der US-Komponist Steve Reich, der 2026 seinen 90. Geburtstag gefeiert hat, ist 2027 Composer in Residence. 19 seiner Werke erklingen in Grafenegg, drei davon zum ersten Mal in Österreich. Eine große Ausstellung und Installationen ergänzen den Schwerpunkt. Reich leitet außerdem den Composer-Conductor-Workshop "Ink Still Wet" künstlerisch.

Mit dem Grafenegg Festival Orchestra wächst auch die Grafenegg Academy weiter. Unter der Mentorschaft von Vladimir Jurowski musizieren junge Talente Seite an Seite mit erfahrenen Orchestermitgliedern.

Keine Preiserhöhung

Gute Nachrichten für das Publikum: Geschäftsführerin Simone Bamberg verspricht, dass es 2027 keine Preiserhöhungen gibt. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre haben auf den Rasenplätzen weiterhin freien Eintritt. Junge Menschen bis 26 Jahre zahlen 50 Prozent weniger.

Der Kartenvorverkauf startet am 11. November für Mitglieder des Grafenegg Freundeskreises. Am 18. November folgen Besitzer der Grafenegg Card, am 25. November beginnt der allgemeine Verkauf. Tickets und Infos gibt es auf www.grafenegg.com.