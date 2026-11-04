Das sagt Kickl zum plötzlichen Ableben seines Vertrauten

Klubdirektor Norbert Nemeth ist im Alter von nur 57 Jahren verstorben

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Der stellvertretende Klubobmann der FPÖ, Norbert Nemeth, ist 57-jährig verstorben - oe24 berichtete bereits über den plötzlichen Tod des engen Vertrauten von Parteichef Herbert Kickl.

Kickl ist "unendlich traurig"

Der meldete sich am Mittwochnachmittag zu Wort: "Dieser Verlust ist für mich kaum in Worte zu fassen und macht mich unendlich traurig. Norbert Nemeth hat in einer schwierigen Phase der Partei Verantwortung übernommen und hat den damals neuen Klub der Freiheitlichen mit seinem juristischen Fachwissen als Klubdirektor aufgebaut. Seit damals hat er sich zu einer der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung entwickelt und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft. Er hinterlässt schon deshalb eine große Lücke in unseren Reihen, sein Ableben ist aber noch mehr ein enormer menschlicher Verlust für mich", würdigte Kickl den Verstorbenen. "Seiner Familie gilt unsere tief empfundene Anteilnahme."

Das sagt Rosenkranz

Auch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) würdigte seinen Parteifreund: "Als langjähriger Freund und Weggefährte fehlen mir die Worte, dieser Tod lässt viele fassungslos zurück. Unser aller Beileid und Mitgefühl gilt in dieser Stunde seiner Familie, die dieses bittere Schicksal so grausam und unerwartet getroffen hat."

Auch die NEOS trauern

Auch die NEOS meldeten sich zu Wort: "Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Norbert Nemeth hat uns tief betroffen gemacht. Bei allen politischen Unterschieden haben wir ihn als profunden Kenner des Parlaments erlebt, der dafür weit über die Parteigrenzen hinaus geschätzt wurde“, sagt NEOS-Klubobmann Yannick Shetty. "Unsere Gedanken sind bei allen, die ihn nun schmerzlich vermissen. Seiner Familie und dem gesamten freiheitlichen Klub sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus und wünschen ihnen in diesen schweren Tagen viel Kraft.“