Rührender Abschied von Kampfhund-Opfer Herta A.

Nach der furchtbaren Hunde-Attacke auf eine Joggerin in Naarn nimmt nimmt ihre Familie schweren Herzens Abschied von der getöteten Herta A.

Der Schock in der kleinen Mühlviertler Ortschaft Sebern in der Gemeinde Naarn sitzt nachvollziehbarerweise noch immer tief: Am Montag hatte der American Staffordshire Terrier "Elmo" die Pensionistin Herta A. angefallen und zu Tode gebissen. Die 60-Jährige – die erst seit einem halben Jahr ihre Pension genoss – wurde beim Joggen attackiert und von dem Rüden regelrecht zerfleischt. Elmo hatte auf einem Feldweg losgerissen und war selbst von seiner Halterin nicht zu stoppen.

© laumat.at / Matthias Lauber ×

Für ihren Gatten Gerhard brach eine Welt zusammen. Es sei das "Schlimmste, was einem passieren kann", schilderte der völlig erschütterte Mann gegenüber oe24 . Der Körper von Herta A. war durch die Bisse dermaßen entstellt, dass der Witwer sie anhand der Kleidung identifizieren musste. Laut Obduktion starb die Pensionistin am massiven Blutverlust.

Bewegende Traueranzeige

Am Samstag hat die Familie der Verstorbenen nun eine Traueranzeige veröffentlicht. Der rührende Text: "Unendlich schwer fällt uns der Abschied von meiner geliebten Herta und liebevol­len Mama, die am Montag, dem 2. Oktober 2023, im Al­ter von 60 Jahren auf tragi­sche Weise von uns gegan­gen ist." Das Wohl ihrer Lieben sei stets das große Anliegen und der Mittelpunkt ihres Lebens gewesen.

In ihrer Freizeit war Sport und Fitness für sie sehr wichtig. So ist auch ihre Traueranzeige mit dem Foto eines Marathons unterlegt.

© Privat ×

Aufatmen können Gerhard A. und die anderen Nachbarn in Sebern zumindest wegen der Hunde. Elmo wurde mittlerweile eingeschläfert, ihre restlichen Hunde haben die beiden Halterinnen, die auch eine Zucht betrieben, freiwillig abgegeben.

© facebook ×

Am kommenden Freitag findet nun in der Pfarrkirche Naarn der letzte Abschied von Herta A. statt.