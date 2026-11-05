Ambros 2027: Jubiläums-Shows in Linz, Salzburg und Wien

Wolfgang Ambros feiert im Jahr 2027 sein 55. Bühnenjubiläum sowie seinen 75. Geburtstag und geht mit seiner Band "No. 1 vom Wienerwald" auf große Tournee durch Österreich.

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Die Austropop-Legende Wolfgang Ambros prägt seit mehr als fünf Jahrzehnten die Musikwelt im deutschsprachigen Raum. Im Jubiläumsjahr 2027 feiert der Musiker nicht nur sein 55. Bühnenjubiläum, sondern am 19. März auch seinen 75. Geburtstag. Gemeinsam mit seiner Band, der "No. 1 vom Wienerwald", präsentiert er das Programm "Das Beste vom Besten". Bekannte Songs wie "Schifoan", "Es lebe der Zentralfriedhof", "Langsam wachs ma z’amm", "Zwickt’s mi" oder "Hoffnungslos" stehen dabei auf dem Programm. Auf seiner Tournee "55 JAHRE LIVE - Die Jubiläumskonzerte 2027" macht der Künstler im Mai Station in Linz, Salzburg und Wien.

Die Tourtermine umfassen Konzerte am

Freitag, 7. Mai 2027, im Brucknerhaus Linz

Samstag, 8. Mai 2027, in der Salzburgarena

Freitag, 28. Mai 2027, im Wiener Konzerthaus

Samstag, 29. Mai 2027, im Wiener Konzerthaus

Der Vorverkauf startet am Freitag, 6. November 2026, um 10:00 Uhr unter www.oeticket.com sowie am Montag, 9. November 2026, um 10:00 Uhr bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

NACHKLANG Wolfgang Ambros live @ Wiener Zentralfriedhof - Wolfgang Ambros © TZOe Artner

Geschichten aus dem Künstlerleben

Bei seinen Konzerten zeigt sich Wolfgang Ambros nahbar, humorvoll und voller Leidenschaft für die Musik. Zwischen den einzelnen Songs erzählt er Geschichten aus seinem bewegten Künstlerleben und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch mehr als 55 Jahre Musikschaffen. Begleitet von seiner Band entsteht ein Konzertabend voller Erinnerungen an Lieder, die Generationen begleitet haben.

Die Anfänge einer Legende

Ambros gilt als einer der Begründer des Austropop. Bereits im Alter von 19 Jahren veröffentlichte er den von Joesi Prokopetz geschriebenen Song "Da Hofa" und erreichte damit Platz 1 der Ö3-Hitparade. Im Jahr 1972 folgte sein Debütalbum "Alles andere zählt net mehr…" und zwei Jahre später das Konzeptalbum "Der Watzmann ruft", das bis heute als Bühnenstück aufgeführt wird. In den darauffolgenden Jahren entstanden weitere große Hits. Sowohl als Solokünstler als auch gemeinsam mit Austria 3, an der Seite von Rainhard Fendrich und Georg Danzer, festigte er seine Rolle in der österreichischen Musikgeschichte.