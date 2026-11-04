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Dirigent Herbert Blomstedt mit 99 Jahren gestorben

Online Redaktion
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Ein älterer Dirigent leitet ein Orchester während einer Aufführung im Konzertsaal.
© APA/HERBERT NEUBAUER
Der schwedische Dirigent Herbert Blomstedt ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 99 Jahren in Göteborg, wie das Leipziger Gewandhaus mitteilte. Laut Berichten seiner Agentur starb er zu Hause im Kreis seiner Familie.
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