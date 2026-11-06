Messerattacke wegen 100 Euro: 19-Jähriger gefasst

Das 17-jährige Opfer wurde schwer verletzt mit einem Heli ins Spital geflogen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Blutige Eskalation in der Steiermark: Gersdorf an der Mur (Bezirk Leibnitz) soll ein 19-Jähriger einen Jugendlichen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Nach einer intensiven Fahndung klickten für den Verdächtigen wenig später die Handschellen.

Streit um geliehenes Geld eskaliert

Auslöser der Tat dürfte ein Streit um rund 100 Euro gewesen sein. Der 19-Jährige hatte sich das Geld vor etwa einer Woche vom späteren Opfer ausgeborgt. Als der 17-Jährige die Summe vehement zurückforderte, vereinbarten die beiden ein Treffen. Am Donnerstag gegen 16.15 Uhr soll der 19-Jährige plötzlich ein verstecktes Messer gezogen und mehrfach auf den Oberkörper seines Bekannten eingestochen haben. Danach warf er die Waffe in ein Waldstück und flüchtete.

Polizeihund findet Tatwaffe

Zwei Bekannte des Opfers nahmen die Verfolgung auf. Nach einer kurzen Auseinandersetzung gelang dem Verdächtigen zunächst die Flucht. Die Polizei leitete eine großangelegte Suche ein und konnte den 19-Jährigen rasch festnehmen. Auch das mutmaßliche Tatmesser wurde mithilfe eines Polizeihundes entdeckt. Bei seiner Einvernahme gestand der junge Mann die Tat. Er habe mit einem Streit gerechnet und das Messer deshalb vorsorglich mitgenommen.

Der schwer verletzte 17-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Er befindet sich weiterhin im Krankenhaus, ist aber außer Lebensgefahr. Das Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen.