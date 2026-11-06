oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall-Drama

Schwer Verletzter aus brennendem Auto gerettet

Online Redaktion
von
Ein Auto brennt nach einem Unfall nachts am Straßenrand, die Fahrertür steht offen.
© Stadtfeuerwehr Weiz
Der Kleinwagen hatte plötzlich Feuer gefangen. Ersthelfer holten den Mann (32)
OE24 auf Google bevorzugen

Schwer verletzter Steirer nach Unfall in Steiermark aus Auto gerettet
32-Jähriger war stark alkoholisiert - Pkw war in Brand geraten - Ersthelfer bargen den Mann

Krottendorf bei Weiz (APA) - Ein 32-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend auf der B72 in Krottendorf bei Weiz von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Crash schwer verletzt worden. Der Mann war stark betrunken. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen und war in Brand geraten. Beherzte Ersthelfer holten den 32-Jährigen aus dem Wrack, er wurde ins LKH Weiz gebracht.

Feuerwehr hebt bei Nacht ein verunfalltes Auto mit Kran aus einem Straßengraben.
© Stadtfeuerwehr Weiz

Auch interessant

Messerattacke wegen 100 Euro: 19-Jähriger gefasst

Riesige Islamisten-Razzia in ganz Österreich

Meteorologen warnen vor Rekord-Winter

Der Lenker hatte gegen 20.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen eine Leitschiene geprallt. Der Wagen überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand, wo er Feuer fing.

Trümmerteile lagen über eine Strecke von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut. Unbekannte Ersthelfer befreiten den Schwerverletzten aus dem Wrack. Bei der Erstbefragung gab er an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben und aufgrund einer Notfallnachricht seiner Freundin ins Fahrzeug gestiegen zu sein. An den genauen Unfallhergang erinnere er sich kaum.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Messerattacke wegen 100 Euro: 19-Jähriger gefasst

Schwer Verletzter aus brennendem Auto gerettet

Riesige Islamisten-Razzia in ganz Österreich

Janko startet ins Holland-Abenteuer

Meteorologen warnen vor Rekord-Winter

4.900 Euro Strafe: Gerda Rogers klagt Hass-Poster

Weichselbraun: Erste Nacktrolle

Ralf Schumacher: Scheidung von Cora

Hochkarätiges Star-Duell in der Wiener Stadthalle

Gesund & Fit TV: Endlich Nichtraucher & Volkskrankheit Rheuma