Schwer Verletzter aus brennendem Auto gerettet

Der Kleinwagen hatte plötzlich Feuer gefangen. Ersthelfer holten den Mann (32)

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Schwer verletzter Steirer nach Unfall in Steiermark aus Auto gerettet

32-Jähriger war stark alkoholisiert - Pkw war in Brand geraten - Ersthelfer bargen den Mann

Krottendorf bei Weiz (APA) - Ein 32-jähriger Pkw-Lenker ist am Donnerstagabend auf der B72 in Krottendorf bei Weiz von der Fahrbahn abgekommen und bei dem Crash schwer verletzt worden. Der Mann war stark betrunken. Das Fahrzeug hatte sich überschlagen und war in Brand geraten. Beherzte Ersthelfer holten den 32-Jährigen aus dem Wrack, er wurde ins LKH Weiz gebracht.

© Stadtfeuerwehr Weiz

Der Lenker hatte gegen 20.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen eine Leitschiene geprallt. Der Wagen überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand, wo er Feuer fing.

Trümmerteile lagen über eine Strecke von rund 100 Metern auf der Fahrbahn verstreut. Unbekannte Ersthelfer befreiten den Schwerverletzten aus dem Wrack. Bei der Erstbefragung gab er an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben und aufgrund einer Notfallnachricht seiner Freundin ins Fahrzeug gestiegen zu sein. An den genauen Unfallhergang erinnere er sich kaum.