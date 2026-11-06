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Zwei Coups

Tankstellen-Räuber nach zwei Jahren verhaftet

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© Überwachungskamera-Aufnahmen
Dank einer TV-Fahndung klickten beim 43-jährigen Österreicher die Handschellen.
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Ein mutmaßlicher Tankstellenräuber ist in Vorarlberg gefasst! Der 43-jährige Österreicher soll im August 2024 gleich zweimal eine OMV-Tankstelle in Lustenau überfallen haben. Den entscheidenden Durchbruch brachte eine Fernsehsendung, durch die Ermittler zahlreiche Hinweise erhielten.

Täter bei Überfall unmaskiert zu sehen

Die beiden Raubüberfälle ereigneten sich am 21. und 22. August 2024. Besonders brisant: Beim zweiten Überfall soll der Täter bewaffnet gewesen sein. Auf Videoaufnahmen der Tankstelle war er zudem kurzzeitig ohne Maske zu erkennen. Nachdem der Fall im Februar 2025 in der Sendung "Fahndung Österreich" gezeigt worden war, meldeten sich zahlreiche Hinweisgeber. Ihre Informationen führten die Ermittler schließlich zum Verdächtigen.

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Am vergangenen Dienstag schlugen Beamte des Landeskriminalamts zu und nahmen den 43-Jährigen in Lustenau fest. Der Beschuldigte, der seit längerer Zeit ohne festen Wohnsitz lebt, bestreitet die Vorwürfe bislang. Trotzdem gilt er laut Polizei als dringend tatverdächtig. Er wurde in die Justizanstalt Feldkirch gebracht. Die Ermittlungen rund um die beiden Überfälle laufen.


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