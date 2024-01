Rot-Pink schnürt Wiener Anti-Inflationspaket

Die rot-pinke Wiener Stadtregierung tagt am Donnerstag im Wien Museum und sagt der Inflation den Kampf an.

Wien. Das neu gestaltete Wien Museum am Karlsplatz ist am Donnerstag Schauplatz einer rot-pinken Stadtregierungsklausur – zu einem hoch brisanten Thema:

Nachdem die Jahresinflation im Vorjahr auf irre 7,8 Prozent und die aktuelle Teuerung auf 5,6 Prozent gestiegen ist, will man, so das Klausurmotto, „Wien lebenswert und leistbar gestalten.Konsequente Maßnahmen in herausfordernden Zeiten“.



Stadtregierung startet in das Super-Wahljahr

Die Herausforderung hinter der Herausforderung, Strategien zur Abfederung der Folgen der Teuerung zu entwickeln, ist sowohl für Michael Ludwig als auch für seinen pinken Vize Christoph Wiederkehr, dass ihre Landesparteien im bundesweiten Superwahljahr mit Arbeiterkammer-, EU- und Nationalratswahl absolute Schlüsselspieler für den Erfolg oder Misserfolg ihrer Bundesparteien sind.

Gelingt es Ludwig und Wiederkehr, dass medial ihre Kritik am Nichtstun der Bundesregierung in Sachen Inflation im Mittelpunkt steht, werden ihre Parteien bundesweit gewinnen – oder zumindest nicht stark verlieren. Steht dagegen die Kritik an aktuellen Verteuerungen durch die Stadt selbst – Stichwort Eistraum und Bäder-Eintritte – im Zentrum der Debatte, sieht es auch im Bund für ihre Parteien zappenduster aus.