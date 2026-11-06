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Zutritt verweigert

Syrer (16) rastet bei Gefängnis-Kontrolle aus

Online Redaktion
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Vorfall im Gefängnis.
© APA
Der Jugendliche versuchte sogar einer Justizwachebeamtin ins Gesicht zu schlagen.
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Aufregung in einer Wiener Justizanstalt! Ein 16-jähriger Syrer soll am Mittwochvormittag bei einer Einlasskontrolle völlig ausgerastet sein. Nachdem ihm der Zutritt verweigert worden war, soll er sogar versucht haben, einer Justizwachebeamtin einen Faustschlag ins Gesicht zu verpassen.

Angriff auf Beamtin abgewehrt

Der Jugendliche weigerte sich laut Polizei, die vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen zu absolvieren. Insbesondere wollte er sich offenbar nicht ausweisen. Als ihn die Justizwachebeamten aus dem Gebäude bringen wollten, leistete er heftigen Widerstand. Eine Beamtin konnte den drohenden Schlag abwehren. Gemeinsam hielten die Mitarbeiter den Burschen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

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Festnahme nach Zwischenfall

Der 16-Jährige ist laut Polizei bereits wegen zahlreicher strafrechtlicher Delikte amtsbekannt. Er wurde festgenommen und anschließend einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte schließlich eine Anzeige auf freiem Fuß. Der Jugendliche durfte somit nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder gehen.

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