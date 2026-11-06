Schwerer Unfall in NÖ: Skoda-Fahrer (30) tot

Der silberne Skoda Oktavia kam von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und prallte gegen einen Baum

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Schreckliches Unglück im Bezirk Baden! Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B210 ums Leben gekommen. Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.

© BFKDO Baden

Pkw landete im Straßengraben

Der Slowake war mit seinem Auto in Heiligenkreuz unterwegs, als er aus bisher nicht näher bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, stürzte in den Straßengraben und krachte schließlich frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war offenbar verheerend.

Lenker starb noch an der Unfallstelle

Der 30-Jährige erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen. Trotz des schweren Unfalls konnte nichts mehr für ihn getan werden: Der Mann starb noch direkt an der Unfallstelle.