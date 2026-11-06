PROTO-TYPISCH NÖ: Eine Million für 20 Ideen

Über 20 Projekte, ein Ziel: Mit "PROTO-TYPISCH NÖ" bringt das Land innovative Ideen näher an die Marktreife.

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Der Andrang ist groß: Mehr als 60 Projekte wurden eingereicht, über 20 überzeugten die Jury. Die Förderung von einer Million Euro löst ein Projektvolumen von rund fünf Millionen Euro aus.

Millionen-Spritze für NÖ-Tüftler

"Wir unterstützen Unternehmen dabei, technologische Risiken in der Entwicklungsphase zu bewältigen", erklärt LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Firmen sollen ihre Neuheiten unter realen Bedingungen testen und schneller auf den Markt bringen. "Damit setzen wir einen konkreten Impuls im Rahmen der Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2030+ und stärken Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Niederösterreich.“

Ideen mit Zukunft

Die WALDLAND GmbH aus Kautzen etwa presst aus Sonnenblumenkernen proteinreiche Lebensmittelzutaten. Cyberith aus St. Pölten baut eine motorisierte VR-Laufplattform, auf der man in alle Richtungen gehen kann. Die Firma Berger aus St. Leonhard am Forst testet recyclingfähige Kunststoffdeckel.

Vom Prototyp zum Marktstar

Jedes Projekt erhält 25 Prozent der förderbaren Kosten, maximal aber 50.000 Euro.