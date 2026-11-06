oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Fördercall

PROTO-TYPISCH NÖ: Eine Million für 20 Ideen

Rudolf Preyer
von
Innovative Projekte am Prüfstand.
© Land NÖ
Über 20 Projekte, ein Ziel: Mit "PROTO-TYPISCH NÖ" bringt das Land innovative Ideen näher an die Marktreife.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Andrang ist groß: Mehr als 60 Projekte wurden eingereicht, über 20 überzeugten die Jury. Die Förderung von einer Million Euro löst ein Projektvolumen von rund fünf Millionen Euro aus.

Millionen-Spritze für NÖ-Tüftler

"Wir unterstützen Unternehmen dabei, technologische Risiken in der Entwicklungsphase zu bewältigen", erklärt LH Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Firmen sollen ihre Neuheiten unter realen Bedingungen testen und schneller auf den Markt bringen. "Damit setzen wir einen konkreten Impuls im Rahmen der Wirtschaftsstrategie Niederösterreich 2030+ und stärken Wertschöpfung, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit in Niederösterreich.“

Auch interessant

Weißes Band: HIER finden nächste Woche Weltcuprennen statt

Matt Damons Frau: Nach Hirn-OP zur Oscar-Party

ÖFB-Chef über Stadionstreit: "Haben ein Henne-Ei-Problem"

Ideen mit Zukunft

Die WALDLAND GmbH aus Kautzen etwa presst aus Sonnenblumenkernen proteinreiche Lebensmittelzutaten. Cyberith aus St. Pölten baut eine motorisierte VR-Laufplattform, auf der man in alle Richtungen gehen kann. Die Firma Berger aus St. Leonhard am Forst testet recyclingfähige Kunststoffdeckel.

Vom Prototyp zum Marktstar

Jedes Projekt erhält 25 Prozent der förderbaren Kosten, maximal aber 50.000 Euro.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Spur im Fall von vermisstem U-Boot

Roboter & VR: Kinderlandesfeiertag 2026 in Tulln

Eine Pinzgauerin erobert Wien

Peter Hanke: Schwerpunkte der Wiener Arbeitsmarktpolitik 2022

PROTO-TYPISCH NÖ: Eine Million für 20 Ideen

Hoteltipps nach Sternzeichen

Mikl-Leitner fordert Strafmündigkeit ab 12

Hainburg: Neue Schule am Wasserturm eröffnet

Trotz Krise: Noch immer landen pro Tag 90 Jets in Wien

NÖ: 160 Mio. gegen das Hochwasser