Buntes Prater-Fest zum Tag der Arbeit

Das große Maifest im Wiener Prater – Kaiserwiese beim Riesenrad, Wurstelprater und Hauptallee – startet am 1. Mai um 11 Uhr. Auf der Kaiserwiese wird auf der großen Bühne ein wilder Unterhaltungsmix geboten.

Am Vormittag steht das Programm unter dem Motto „Maifest für Kids“ von 11 bis 15 Uhr mit Okidoki – tolle Tiere-Spiele-Zoo und Kinder-Styling-Box. Nachmittags ab 14 Uhr gibt‘s eine musikalische Jause für die Ohren mit Hardchor, Alice in Rock-Thunderland, Zug nach Wien mit Megan, Stereoparty, Please Madame oder Minisex. Auch die Gaumenfreude kommt nicht zu kurz, denn beim vielfältigen kulinarischen Angebot bei den Praterbetrieben sowie im Vergnügungspark ist für jeden etwas dabei.

Ehrenamtliche Helfer in der Prater HauptalleeAuch die Prater Hauptallee wird bespielt, wo die Helfer Wiens ihr Leistungsspektrum zeigen. Hinschauen und vielleicht mal direkt „Danke sagen“ für das Engagement und die Hilfsbereitschaft vieler auch ehrenamtlicher Mitarbeiter! Gefeiert wird auch im Wurstelprater mit tollen Ermäßigungen (von mind. 15 %) bei vielen teilnehmenden Fahrgeschäften.