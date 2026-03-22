Wahnsinn in Sanremo! Pogacar siegt trotz Sturz-Drama

Was für eine Show in Sanremo! Rad Weltmeister Tadej Pogacar holt sich beim sechsten Anlauf endlich den Sieg bei der Classicissima und schreibt trotz eines heftigen Sturzes Sportgeschichte.

Der slowenische Ausnahmefahrer (27) feierte am Sonntag nach fast 300 Kilometern einen seiner emotionalsten Erfolge. Nach dem Triumph beim Fruehjahrsklassiker Mailand-Sanremo gab es am Mannschaftsbus eine improvisierte Party bei einbrechender Dunkelheit. Pogacar sprach von einem der groessten Erfolge seines Lebens, fuer den er jahrelang hart geschuftet hat.

Sturz-Drama bei Tempo 50

Dabei sah es 32,6 Kilometer vor dem Ziel kurzzeitig nach einem vorzeitigen Ende aus. Der Weltmeister kam bei Tempo 50 zu Fall und rutschte laut eigenen Angaben so weit wie noch nie in seinem Leben. Mit zerfetztem Regenbogen-Trikot und ordentlich Wut im Bauch startete der viermalige Tour-de-France-Sieger eine Aufholjagd, die selbst Legenden wie Eddy Merckx sprachlos machte.

Rekordjagd auf der Cipressa

Nur wenige Minuten nach seinem Crash raste Pogacar die Cipressa in der neuen Rekordzeit von 8:47 Minuten hinauf. Im packenden Finale auf der Via Roma kam es dann zum Zentimeter-Krimi. Der Slowene setzte sich im Kraftakt gegen den britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock durch. Seine Partnerin Urska Zigart und Formel-1-Profi Carlos Sainz gratulierten direkt im Ziel.

Nur Merckx liegt noch vorne

Mit diesem Erfolg hat Pogacar nun vier der fuenf Radsport-Monumente in seiner Sammlung. Es war sein insgesamt elfter Sieg bei einem der grossen Eintagesklassiker. In der ewigen Bestenliste liegt nur noch Eddy Merckx mit 19 Siegen vor dem 27-Jährigen. Der Belgier gratulierte aus der Heimat und betonte, dass der Slowene aktuell keine Grenzen kenne.

Kurs auf Paris-Roubaix

Nach dem Sieg liess Pogacar offen, ob er noch einmal in Sanremo starten wird. Er scherzte, dass er nur noch fuer das italienische Fladenbrot Focaccia zurueckkehre, da der Verkehr im Training kriminell sei. In drei Wochen wartet bereits die naechste Herausforderung in der Hoelle des Nordens bei Paris-Roubaix, wo er die letzte offene Rechnung begleichen will.