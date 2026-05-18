Ried gegen WAC: Wer schnappt sich das Final-Duell mit Rapid?

Showdown im Kampf um die europäische Bühne! Die SV Ried und der Wolfsberger AC duellieren sich am Dienstag im Halbfinale des Bundesliga-Play-offs. Für beide Klubs geht es um das goldene Ticket für die Final-Duelle gegen Rekordmeister Rapid.

Die SV Ried und der WAC dürfen aus der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga weiterhin berechtigt auf einen Europacup-Startplatz hoffen. Die Innviertler genießen als "Nummer eins von unten" im eminent wichtigen Halbfinale des Play-offs am Dienstag (18:30 Uhr/live Sky) das psychologisch wertvolle Heimrecht in der heimischen Arena. Auf den Gewinner dieses Alles-oder-Nichts-Spiels wartet in den alles entscheidenden Finalspielen am Freitag und kommenden Montag bereits der österreichische Rekordmeister SK Rapid Wien, der die Meistergruppe enttäuschend nur als Fünfter beendet hat.

Statistik verspricht einen brutalen Nervenkrimi

Da es in der Tabelle der Qualifikationsgruppe bis zum Schluss extrem eng zuging, scheint der Ausgang der Partie völlig offen zu sein. Ein Blick in die Geschichtsbücher verrät, dass der Heimvorteil keineswegs eine Sieggarantie ist. Seit der Einführung des neuen Ligamodus mit der Saison 2018/19 setzte sich in der ersten Play-off-Runde viermal der Siebente und dreimal der Achte durch. In der vergangenen Saison war der siebentplatzierte LASK gegen Hartberg mit 2:0 erfolgreich. Der WAC hat hingegen ganz bittere Erinnerungen: Sowohl 2023 als auch 2024 schieden die Kärntner jeweils als Siebenter mit 1:2 gegen Austria Lustenau und die Wiener Austria aus.

Silberbergers "Malle-Truppe" surft auf der Erfolgswelle

Für die Wolfsberger könnte diesmal jedoch der aktuelle, beeindruckende Erfolgslauf sprechen. Neo-Coach Thomas Silberberger konnte das Ruder nach seiner Übernahme im April komplett herumreißen. Selbst ein dreitägiger Ausflug nach Mallorca als Belohnung für den vorzeitigen Klassenerhalt brachte die Lavanttaler nicht von der Siegerstraße ab. Nach einem 1:0 gegen den GAK, einem klaren 4:1 in Altach und einem knappen 1:0 in Ried folgte am Samstag ein souveränes 2:0 gegen die WSG Tirol.

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Silberberger sprach im Vorfeld von einer "coolen Herausforderung" im Innviertel: "Nach einer sehr schwierigen Saison haben wir jetzt ein Bonusspiel. Es wird sicher ein unheimlich intensives Spiel. Wir freuen uns auf ein volles Haus und wollen die Saison noch krönen." Bemerkenswert: Das jüngste 1:0 im direkten Duell war der einzige WAC-Erfolg gegen Ried in dieser gesamten Spielzeit. Im Grunddurchgang gab es für Fabian Wohlmuth und seine Kollegen ein Heim-1:2 und ein Auswärts-0:1, während das erste Qualigruppen-Match torlos 0:0 endete.

Ried setzt auf 100 Prozent Identität und Bajic-Hammer

Auch auf der Gegenseite herrscht vor der Partie absolute Gelassenheit und pure Vorfreude, da das Saisonziel Klassenerhalt längst souverän in trockenen Tüchern ist. "Das Spiel ist eine weitere Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren von allen Beteiligten", betonte Rieds Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala. Cheftrainer Maximilian Senft baut voll und ganz auf die lautstarke Unterstützung von den Rängen, um die Rieder Festung zu verteidigen.

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"Wir haben uns unser Halbfinale um Europa über zehn Monate erarbeitet. In so einem bedeutenden Spiel die Fans im Rücken zu haben, gibt uns viel Kraft. Wir werden mit 100 Prozent SV-Ried-Identität auftreten und freuen uns auf dieses Highlight", verkündete Senft kämpferisch. Zwar verlor sein Team zuletzt das bedeutungslose Spiel in Altach mit 0:2, der erste Platz im unteren Play-off war den Wikingern aber ohnehin nicht mehr zu nehmen.

Für die entscheidenden Offensiv-Impulse soll am Dienstagabend vor allem Ante Bajic sorgen. Der 30-jährige oberösterreichische Publikumsliebling sorgte am Montag abseits des Platzes für ein riesiges Ausrufezeichen und verlängerte seinen Vertrag bei den Innviertlern vorzeitig bis zum Jahr 2030. Beflügelt von diesem langfristigen Meilenstein will der Stürmer die historische Chance auf den Europacup unbedingt beim Schopf packen. Auf eine "sehr gute Saison" könne man in Ried laut dem Routinier im Innviertel in jedem Fall schon jetzt stolz zurückblicken.

Mögliche Aufstellungen:

SV Ried – WAC

Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Stadion: BWT X Oberösterreichische Arena, Ried

BWT X Oberösterreichische Arena, Ried Schiedsrichter: noch offen

Ergebnisse 2025/26:



2:1 (a)

1:0 (h)

0:0 (a)

0:1 (h)

SV Ried: Leitner - Havenaar, Sollbauer, Steurer - Pomer, Maart, Bajlicz, Nasrawe - Bajic, Mutandwa, Mayer

Es fehlen: F. Wimmer, Rossdorfer, Aisowieren, Sane (alle verletzt), Rasner (gesperrt)

WAC: Gütlbauer - Baumgartner, Piesinger, N. Wimmer - Wohlmuth, Sulzner, Schöpf, Matic - Zukic, Gattermayer - Pink

Es fehlen: Ngankam, Atanga (beide verletzt)

Live auf Sky.