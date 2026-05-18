Kantersieg! Finnland fertigt kriselnde US-Boys brutal ab

Riesen-Überraschung bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz! Titelverteidiger USA schlittert in eine handfeste Krise, während Rekordweltmeister Kanada dank einer Crosby-Gala unaufhaltsam bleibt.

Titelverteidiger USA hat bei der WM-Endrunde in der Schweiz im dritten Spiel bereits die zweite empfindliche Pleite einstecken müssen. Die eiskalten Finnen fertigten das US-Team am Montag in Zürich mit einer herben 6:2-Abreibung ab. Durch dieses furiose Torfestival übernahm Finnland gleichzeitig von Österreich die Tabellenführung in der Gruppe A. Die Skandinavier legten los wie die Feuerwehr und zeigten in den ersten 22 Minuten eine mörderische Effizienz.

Finnen-Sturm jagt NHL-Goalie vom Eis

Von den ersten zehn Schüssen der Finnen zappelten unglaubliche fünf im Netz der US-Boys. Der bemitleidenswerte NHL-Torhüter Joseph Woll von den Toronto Maple Leafs wurde nach diesem Albtraum-Start erlöst und musste vorzeitig vom Eis. Lenni Hämeenaho (7., 22./Powerplay), Patrik Puistola (9.), Aatu Räty (15.) und Saku Mäenalanen (22.) hatten mit ihren Treffern schon früh für die totale Vorentscheidung in der Halle gesorgt. Am Ende leuchtete ein klares 6:2 (3:1, 2:0, 1:1) von der Anzeigetafel.

Crosby-Gala bricht den dänischen Abwehrriegel

Parallel dazu herrschte in der Gruppe B im Spielort Fribourg ebenfalls absolute Hochspannung. Goldfavorit Kanada feierte mit einem verdienten 5:1 gegen Dänemark den dritten Sieg im dritten Spiel und bleibt damit voll auf Halbfinale-Kurs. Lange Zeit bissen sich die Ahornblätter an den dänischen Defensiv-Künstlern die Zähne aus, nach zwei Dritteln stand es noch völlig überraschend 0:0-Unentschieden. Dann schlug jedoch die Stunde von Altmeister und Superstar Sidney Crosby.

Kanadas Superstar zauberte im Schlussdrittel im Minutentakt und bereitete sensationelle vier Tore im Alleingang vor. Porter Martone (41.), Gabriel Vilardi (44.) und Denton Matychuk (44.) schossen innerhalb kürzester Zeit eine beruhigende 3:0-Führung heraus. Nach dem dänischen Ehrentreffer durch Nick Olesen (51.) machten Ryan O'Reilly (52.) und Parker Wotherspoon (60.) den Sack zum 5:1-Endstand endgültig zu. Dänemark kämpfte aufopferungsvoll, war gegen die geballte Offensiv-Power der Kanadier im Finish aber völlig machtlos.