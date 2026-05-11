Europacup-Platz? WAC fliegt lieber nach Mallorca

Der WAC war lange in akuter Abstiegsgefahr, am abgelaufenen Spieltag sicherten sich die Wolfsberger aber vorzeitig den Klassenerhalt und feierten diesen gebührend, mit einem Trip nach Mallorca. Und das, obwohl es noch um viel geht.

Ein 1:0-Erfolg gegen Qualigruppen-Leader SV Ried brachte das große Aufatmen, der erst kürzlich abgelöste Ex-Cupsieger WAC muss nicht eine Saison nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte zurück in die 2. Liga.

Die Freude darüber war gar so groß, dass noch auf der Heimfahrt von Oberösterreich ins Lavanttal eine Reise gebucht wurde. Wie für die Wolfsberger üblich, ging es für das komplette Team samt Trainerstab nach Mallorca. In den letzten Jahren ging es nach der Saison öfter zum Feiern dorthin. Die Betonung liegt hier allerdings auf: Nach der Saison.

Einzug in den Europacup möglich

Die aktuelle ist nämlich noch lange nicht aus. Im regulären Play-off gibt es noch eine Runde zu absolvieren, in der die WSG Tirol wartet und es um Platz zwei geht. Weil der LASK den Cup gewinnen konnte, spielen der Zweite und der Erste der Qualigruppe in einem Halbfinale um das Duell mit dem Fünften der Meistergruppe. Ried kann vom WAC nicht mehr eingeholt werden, aber der 2. Platz ist noch möglich.

Dennoch entschied sich der Verein für den Kurzurlaub auf der spanischen Insel. Mitfinanziert wurde die Reise definitiv auch von Präsident Dietmar Riegler, immerhin gab es für den Klassenerhalt eine Prämie von 50.000 Euro für die Spieler.