VW verdient nur noch zwölf Euro pro verkauftem Auto

Der Volkswagen-Konzern verzeichnet im bisherigen Jahresverlauf einen massiven Einbruch seiner Ertragskraft und verdient rechnerisch nur noch zwölf Euro an jedem verkauften Neuwagen. Das belegt eine umfassende Branchenuntersuchung des Center of Automotive Management (CAM), die 21 internationale Automobilhersteller für die ersten neun Monate analysiert hat.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Verantwortlich für das drastische Absacken der operativen Marge auf magere 0,03 Prozent sind vor allem massive Sonderbelastungen in Höhe von 8,7 Milliarden Euro. Im Vergleichszeitraum lag dieser Wert noch bei 2,3 Prozent.

Rechnerische Nullmarge und die wahren Baustellen in Wolfsburg

Die Experten des Instituts ordnen den Befund differenziert ein und betonen, dass das Ergebnis durch Sondereffekte stark verzerrt werde. Die Nullmarge zeichne ein zu negatives Bild des laufenden operativen Geschäfts, heißt es in der Untersuchung.

Klammert man die milliardenschweren Einmaleffekte aus, liegt die bereinigte Marge der Wolfsburger bei rund 3,8 Prozent. Dennoch mahnt die CAM-Analyse dringenden Handlungsbedarf an:

Volkswagen muss seine Kostenbasis und Ertragskraft spürbar verbessern, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Gemeinsam mit Honda, Changan und Stellantis rangiert VW mittlerweile im Kreis der Autobauer mit den schwächsten Margen der gesamten Branche.

Gesamte Branche unter Druck: Gewinne brechen deutlich ein

Die Krise beschränkt sich keineswegs nur auf Volkswagen, sondern erfasst große Teile der weltweiten Automobilindustrie. Die umsatzgewichtete operative Marge der 21 untersuchten Konzerne ging von 4,0 auf 3,6 Prozent zurück, wobei 14 Hersteller – also volle zwei Drittel der Gruppe – sinkende Margen hinnehmen mussten.

Besonders drastisch fällt die Differenz zwischen Erlös und Ertrag aus: Während der Gesamtumsatz lediglich um 1,9 Prozent schrumpfte, stürzte das gemeinsame operative Ergebnis (EBIT) um elf Prozent auf 60,4 Milliarden Euro ab.

CAM-Direktor Stefan Bratzel warnt vor einer ernsten Schieflage: "Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz ist das ein Alarmsignal für die Branche. Die Transformation muss deshalb stärker auf profitable Innovationen und effizientere Strukturen ausgerichtet werden. Entscheidend ist, Investitionen in Elektrifizierung, Software und KI in einen erkennbaren Kundennutzen zu übersetzen, für den auch Zahlungsbereitschaft besteht."

Ranking der Autokonzerne: Was pro Pkw übrig bleibt

In einer vertiefenden Stichprobe von 15 Konzernen ermittelte die Studie den durchschnittlichen operativen Gewinn pro Fahrzeug. Dieser Wert fiel branchenweit von 1.409 auf 1.363 Euro.

Mercedes-Benz: 4.198 Euro (+31 Prozent) – der Spitzenwert beruht vor allem auf starken Finanzdienstleistungen und Vans, während das EBIT von Mercedes-Benz Cars um 56 Prozent einbrach.

4.198 Euro (+31 Prozent) – der Spitzenwert beruht vor allem auf starken Finanzdienstleistungen und Vans, während das EBIT von Mercedes-Benz Cars um 56 Prozent einbrach. BMW: 3.059 Euro (-32 Prozent) – die Marge sank um 2,5 Punkte auf 5,6 Prozent, belastet durch schwächere Geschäfte und den Preiskampf in China.

3.059 Euro (-32 Prozent) – die Marge sank um 2,5 Punkte auf 5,6 Prozent, belastet durch schwächere Geschäfte und den Preiskampf in China. Toyota: 1.857 Euro (-20 Prozent).

1.857 Euro (-20 Prozent). General Motors: 1.670 Euro (+29 Prozent).

1.670 Euro (+29 Prozent). Hyundai: 1.583 Euro (-20 Prozent).

1.583 Euro (-20 Prozent). Tesla: 1.335 Euro (-39 Prozent) – knapp unter dem Gesamtschnitt.

1.335 Euro (-39 Prozent) – knapp unter dem Gesamtschnitt. Ford, BYD, Chery und Suzuki: zwischen 994 und 1.254 Euro.

zwischen 994 und 1.254 Euro. Geely, SAIC und Great Wall: zwischen 683 und 704 Euro.

zwischen 683 und 704 Euro. Stellantis: 250 Euro.

250 Euro. Volkswagen: 12 Euro.

Dreifach-Belastung und Chinas Vormarsch

Vor allem die etablierten deutschen Autobauer leiden unter einer Dreifach-Belastung: dem erbitterten Verdrängungswettbewerb in China, drohenden US-Zöllen samt Währungsschwankungen sowie unflexiblen Fixkosten bei sinkender Werksauslastung.

Gleichzeitig brillieren chinesische Exporteure wie Chery mit einer operativen Marge von 7,6 Prozent sowie Geely und BYD mit jeweils 4,8 Prozent, gestützt durch eine unterbewertete Heimatwährung. An der absoluten Rendite-Spitze liegen Suzuki mit 9,3 Prozent sowie Chery und Toyota mit jeweils 7,0 Prozent. Das CAM warnt ausdrücklich davor, vereinzelte Margensprünge voreilig als dauerhafte Trendwende zu interpretieren.