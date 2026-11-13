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Bis zu 35.000 Euro mehr

Pensions-Knall: Jetzt kommt neue Regel bei der Abfertigung

Andreas Staggl
von
Person zählt Euro-Geldscheine über Dokumenten auf einem Schreibtisch.
© Getty Images
Bei der Abfertigung Neu stehen Österreichs Arbeitnehmern wichtige Änderungen bevor.
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Ab 2028 können Beschäftigte selbst entscheiden, ob ihr angespartes Geld weiterhin sicherheitsorientiert oder künftig mit höheren Renditechancen veranlagt werden soll. Ein Rechenbeispiel aus dem Nationalrat zeigt einen möglichen Unterschied von bis zu 35.000 Euro bis zum Pensionsantritt. Allerdings steigt damit auch das Verlustrisiko.

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Der Nationalrat hat eine Reform der betrieblichen Altersvorsorge beschlossen. Künftig müssen die Vorsorgekassen neben dem bisherigen Modell eine sogenannte Vorsorge-Veranlagungsgemeinschaft (VVG) anbieten. Diese ermöglicht eine langfristigere und renditeorientiertere Anlage. Dabei kann stärker in risikoreichere Anlageformen investiert werden.

35.000 Euro mehr bis zur Pension

Wie groß der Unterschied ausfallen könnte, zeigt ein Beispiel aus der Parlamentsdebatte: Eine Arbeitnehmerin beginnt mit 20 Jahren zu arbeiten und lässt ihre Abfertigungsbeiträge bis zur Pension veranlagen. Bei einer angenommenen jährlichen Rendite von vier statt zwei Prozent könnten am Ende rund 35.000 Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Verantwortlich dafür ist vor allem der Zinseszinseffekt, durch den Erträge über Jahrzehnte weitere Erträge erwirtschaften.

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Höhere Rendite, aber auch Verluste möglich

Die zusätzlichen Gewinnchancen haben einen entscheidenden Haken: Bei der neuen Variante entfällt die Kapitalgarantie. Entwickeln sich die Finanzmärkte schlecht, können Verluste entstehen. Die bisherige Abfertigung Neu garantiert hingegen den Erhalt der eingezahlten Beiträge.

Die Wahl des neuen Modells bleibt freiwillig. Die 35.000 Euro sind zudem eine Modellrechnung und keineswegs garantiert.

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