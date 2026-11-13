Insolvenz
Heimischer Getränkehändler schlittert in Millionenpleite
Neun Beschäftigte sind von der Pleite betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 1,9 Millionen Euro. Ob der Betrieb weitergeführt werden kann, ist derzeit noch ungewiss.
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Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) berichtet, wurde das Verfahren am 12. November am Landesgericht Innsbruck auf Antrag des Unternehmens eröffnet. Die genauen Ursachen der finanziellen Schwierigkeiten werden noch untersucht. Auch eine mögliche Fortführung des Betriebs muss erst geprüft werden.
Internationale Konzernkrise erreicht Österreich
Hinter dem Tiroler Unternehmen steht die international tätige Amber Beverage Group mit Hauptsitz in Luxemburg. Die Gruppe ist im weltweiten Spirituosenhandel aktiv und vertreibt neben eigenen Marken auch zahlreiche Fremdprodukte. Zum Sortiment gehören unter anderem Tequila, Wodka und irischer Whiskey.
Der Mutterkonzern steckt allerdings bereits seit Monaten in finanziellen Schwierigkeiten. In Luxemburg wurde ein Zahlungsaufschub gewährt, um Verhandlungen mit Gläubigern zu ermöglichen. Auch eine britische Tochtergesellschaft musste inzwischen Insolvenz anmelden.
Als Gründe für die internationale Krise nennt die Unternehmensgruppe unter anderem geopolitische Entwicklungen, einen Cyberangriff aus dem Jahr 2024 sowie Probleme bei Schwestergesellschaften.
In Österreich können Gläubiger ihre Forderungen noch bis 4. Jänner anmelden. Die erste Prüfungstagsatzung ist für 18. Jänner 2027 angesetzt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Kufsteiner Rechtsanwalt Philip Paumgarten bestellt.
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