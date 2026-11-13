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KI-Schock

Elektroindustrie gehen die Materialien aus

Online Redaktion
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Detailaufnahme einer Infineon Entwicklungsplatine mit elektronischen Bauteilen und Firmenlogo.
© IMAGO/Sven Simon
Der weltweite Boom beim Ausbau der KI-Rechenzentren stellt jetzt die deutsche Elektroindustrie vor erhebliche Probleme. Die Versorgung mit den richtigen Materialien wird zum echten Problem.
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Schock für die deutsche Elektroindustrie: laut dem Ifo-Institut gibt es zunehmend Probleme, sich mit Vorprodukten zu versorgen.

Riesige Nachfrage nach Bauteilen

Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen berichteten demnach im Oktober 41,5 Prozent der Firmen von Materialengpässen, im September waren es noch 37,8 Prozent. "Die Materialversorgung wird in Teilen der Elektroindustrie zum Problem", sagte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe am Freitag.

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Gerade in einer Branche mit kräftiger Nachfrage könnten fehlende Vorprodukte die Produktion ausbremsen. Ein möglicher Grund für die Materialengpässe sei die weltweit hohe Nachfrage nach elektronischen Komponenten im Zuge des Ausbaus der KI-Infrastruktur. Insbesondere bei Leiterplatten meldeten Firmen nach Branchenberichten zunehmende Lieferprobleme. Dagegen ging bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen der Anteil der betroffenen Unternehmen von 27,4 auf 25,3 Prozent zurück, blieb aber ebenfalls auf hohem Niveau.

Der weltweite KI-Boom könnte die Beschaffung elektronischer Vorprodukte zunehmend erschweren, sagte Wohlrabe. Die Unternehmen konkurrierten bei wichtigen Komponenten mit großen Technologieunternehmen um begrenzte Produktionskapazitäten.

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