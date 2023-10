David Beckham blamiert Frau Victoria vor Millionenpublikum

Internet lacht über Ex-Spice Girl Victoria Beckham

Noch vor wenigen Tagen begeisterte Ex-Spice Girl & Modedesignerin Victoria Beckham mit ihrer neuen Kollektion auf der Paris Fashion Week, jetzt lacht das ganze Internet über sie und das ausgerechnet wegen Ehemann David Beckham.

Neue Netflix-Doku 'Beckham'

Der Streamingdienst Netflix startete diese Woche mit der neuen Doku 'Beckham', die wie der Name schon verrät sich um das Leben des Starfußballers David dreht. Doch auch seine Frau Victoria kommt erwartungsgemäß zu Wort und schildert neben Alltagssituationen ihres Ehelebens, die harte Zeit während Davids Affäre, auch ihren Werdegang von 'Arbeiterklassen-Kind' zum Pop-Superstar.

'Familie war Arbeiterklasse'

Wer die Karriere der 49-Jährigen nicht erst seit gestern verfolgt, wird stutzig. Arbeitete sich Victoria wirklich von der Arbeiterklasse bis zum Pop-Olymp? Noble Outfits, schickes Auftreten, edler Schmuck - so kennt man Victoria Beckham (vormals Adams) seit Spice Girls Tagen. Nicht verwunderlich, dass sie zu Girl-Group Zeiten auch den Spitznamen 'Posh' (zu Deutsch 'nobel') trug. In der vierteiligen Netflix Doku schlägt sie allerdings nun ganz andere Töne an. 'Meine Familie war Arbeiterklasse' säuselt sie vor der Kamera in ihrem schicken Wohnzimmer.

David blamiert Victoria

Ein Satz seiner Frau der Ehemann David auf den Plan ruft. In besagter Doku-Szene, die derzeit viral geht, meldet dieser sich nämlich plötzlich aus dem Hintergrund mit einem Apell an Victoria - 'Sei ehrlich'. Die etwas verdutze Modedesignerin versucht dies anfänglich noch zu ignorieren, doch als diese weiter über ihre Wurzeln als Arbeiterklassenkind referieren will legt David nach. 'Welches Auto fuhr dein Vater?' 'Sei ehrlich'. Doch auch darauf will Victoria nicht sofort eingehen.

David Beckham calls out wife Victoria for saying she grew up ‘working class’ in new Netflix docuseries:



“Be honest! What car did your dad drive you to school in?”pic.twitter.com/bVTFv97cGa — Pop Crave (@PopCrave) October 5, 2023

Mit Rolls Royce zur Schule

Schlussendlich bliebt Victoria Aufgrund des hartnäckigen Nachfragens von David keine Chance und so muss sie ein wenig kleinlaut zugeben. 'Mein Vater fuhr in den 80ern einen Rolls Royce'. Mit diesem brachte er die kleine Victoria auch regelmäßig zur Schule. Versteht das Victoria etwa unter 'Arbeiterklasse'? und so lacht nun das ganze Netz über den etwas missglückten Versuch von 'Posh' sich besonders Bodenständig zu geben während die Realität ein ganz anderes Bild zeichnet. Eine doch unangenehme Szene über die dank Netflix und Social Media nun die ganze Welt lacht. Die vierteilige Doku 'Beckham' ist seit 4.Oktober verfügbar.