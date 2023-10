Beckham über vermeintliche Affäre: 'Härteste Zeit unseres Lebens'

Es ist das allererste Mal, dass sich Victoria Beckham zu den Gerüchten äußert

In der Netflix-Doku "Beckham" packen Victoria und David erstmals über intime Momente aus. Auch über die Affären-Gerüchte, die 2003 aufkamen wird hier erstmals gesprochen. Zwei Jahrzehnte nachdem behauptet wurde, dass sich der Ex-Kicker-Star und die damalige persönliche Assistentin näher gekommen waren, während er in Spanien für Real Madrid spielte, enthüllt seine Ehefrau in der Doku "Beckham", dass die Monate danach die "härtesten" ihres Lebens waren.

Beckham: "Für die Familie gekämpft"

Ihr sei nicht ganz klar, wie sie die schwere Zeit überstanden hätten, doch Victoria habe damals gewusst: "wir müssen für unsere Familie kämpfen." Die Zeit als die prominente Ehe monatelang in den Schlagzeilen war, fühlte sich an, als würden sie "ertrinken", erinnert sich die ehemalige "Spice Girls"-Sängerin. David habe sich körperlich krank gefühlt, während sie vor allem psychisch darunter gelitten habe.

© Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Söhnen Brooklyn und Romeo und Tochter Harper ×

Beckhams als Familien-Einheit

Bei der Premiere in London war von den damaligen Problemen jedenfalls nichts mehr zu sehen. David und Victoria kuschelten am roten Teppich und zeigten sich als starke Einheit. Auch ihre Kinder Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper begleiteten das Paar.