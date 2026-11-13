IT-Profi zu Microsoft-Ausfall: "Das wird noch schlimmer"

Der Microsoft-Ausfall hat Millionen Menschen betroffen. Ein Experte sagt, warum der Monopolist Microsoft ein Problem darstellt und wie durch Künstliche Intelligenz das IT-Chaos noch schlimmer wird.

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Keine Mails, keine Teamsitzungen, fehlende Kalendereinträge und keine Bestellungen, wenn diese via Mail abgewickelt werden. Ab Donnerstag begann das Chaos pur bei Microsoft.

Der Datenschützer und IT-Profi Noah Düker von der NGO epicenter.works hat mit oe24 über den Microsoft-Ausfall gesprochen.

oe24: Der Microsoft-Ausfall hat sehr viele Menschen betroffen. Was passiert da gerade? Noah Düker: Wir beobachten auf der ganze Welt Ausfälle von Microsoft-Diensten. Es ist wohl ein internes Microsoft-Problem, das zu zahlreichen lahmgelegten Servern des Unternehmens führte. Derzeit nimmt man nicht an, dass es ein KI-Hack war. Vielleicht ein missglücktes Update. Die Folgen sind jedenfalls dramatisch.

oe24: Was sind die Folgen des Ausfalls? Düker: Wir sehen die Folgen der Microsoft-Monokultur, vor der wir Datenschützer schon lange gewarnt haben. Wenn etwas passiert, trifft ein Ausfall sehr viele Staaten und Unternehmen. Jetzt haben wir den Salat. Zahlen zum Ausmaß des Schadens sind noch nicht bekannt, aber es wurde weltweit viel lahmgelegt. Es gibt auch andere Anbieter.

oe24: Was würde helfen? Düker: Open Source Software wie zum Beispiel Libre Office oder andere. Man könnte in Europa auch Alternativen zu US-Riesen wie Microsoft aufbauen.

“Vor der Microsoft-Monokultur haben wir Datenschützer schon lange gewarnt.” Datenschützer und IT-Profi Noah Düker von der NGO epicenter.works

Wie wird sich KI in der Zukunft auswirken?

oe24: Wie wird sich KI in Zukunft auswirken, was solche Software-Ausfälle angeht? Wird sie helfen oder eher schaden? Düker: Die großen KI-Anbieter behaupten, dass Internet und Software würde durch KI sicherer werden. Wir sehen aber derzeit eine erhöhte Frequenz von Angriffen, Sicherheitslücken im Code werden durch KI viel schneller gefunden und von böswilligen Menschen ausgebeutet.

Wir sehen das bei den zerstörten Blutkonserven in Frankreich, aber auch bei den Angriffen auf Supermärkte. Schon lange bestehende Sicherheitsmängel werden schnell entdeckt und damit kann große Zerstörung angerichtet werden.

“Wichtig ist es Sicherheitsupdates immer zeitnah zu machen. Das bietet auch Sicherheit” Datenschützer und IT-Profi Noah Düker

oe24: Wird das Netz durch KI sicherer oder unsicherer? Düker: Es wird durch KI eher schlimmer werden. Denn KI-Agenten sind sozusagen die Digital Natives des Internets. Was für uns Sprechen ist, ist für sie programmieren. Es wurden beispielsweise auch Gesundheitsdaten der australischen Regierung gehackt, obwohl die Anweisung war, keine staatlichen Institutionen anzugreifen. Man sieht, den Leuten hinter der KI-Entwicklung scheint langsam die Kontrolle zu entgleiten.