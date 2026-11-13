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»Ehrlich Brothers live!«

Zwei Männer stehen auf einer großen Bühne in einem vollen Stadion vor jubelndem Publikum.
© Ehrlich Brothers live! No Limits
Illusion: No Limits – Die große Stadionshow
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Magie ohne Grenzen. Die EHRLICH BROTHERS sind zurück bei RTL! Größer, spektakulärer, magischer: Mit "NO LIMITS" haben Andreas und Chris Ehrlich im Deutsche Bank Park Frankfurt alle Dimensionen gesprengt. Vor 41.326 Fans präsentierten die Star-Magier atemberaubende Weltpremieren und stellten gleich drei Weltrekorde auf. Ob die Landung mit Raketenrucksäcken, ein gigantischer Riesenroboter oder eine waghalsige Befreiungsaktion in 20 Metern Höhe an brennenden Seilen - "NO LIMITS" macht seinem Namen alle Ehre. Auch hinter den Kulissen war die Show ein Mega-Projekt: 93 voll beladene 40-Tonner, 7.865 Cases und eine 450-köpfige Crew machten das Spektakel möglich. Für Andreas und Chris Ehrlich steht fest: "Das war die größte Show unseres Lebens!"

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Zwei Männer hängen kopfüber an brennenden Seilen, eine Frau steht singend auf der Bühne im Stadion.
Entfesselung +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © No Limits - Die große Stadionsho

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