Trump greift ein
Starlink in Ukraine wieder ohne Einchränkungen
Wie das "Wall Street Journal" berichtet, forderte Trump den Tech-Milliardär am Donnerstag in einem Telefonat auf, die Einschränkungen für Starlink in der Ukraine aufzuheben. Dem Bericht zufolge soll sich der US-Präsident über die Beschränkungen frustriert gezeigt haben.
Starlink gehört zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Musk und stellt über Satelliten Internetverbindungen bereit. Die Technik ist für die ukrainischen Streitkräfte von großer Bedeutung, unter anderem für die Kommunikation und den Einsatz von Drohnen.
Frontkommandanten melden Verbesserungen
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Kurz nach dem berichteten Telefonat sollen sich die Verbindungsgeschwindigkeiten am Donnerstagabend verbessert haben. Drohnenkommandanten an der Front meldeten entsprechende Veränderungen.
Auch der Journalist Oliver Carroll vom britischen "Economist" sowie der US-Militäranalyst Michael Kofman berichteten, dass die Beschränkungen offenbar aufgehoben worden seien. Ihre Angaben stützen sich auf Berichte von Drohnenkommandanten. Demnach liefen allerdings noch abschließende Tests.
Bedeutung für die Ukraine
Zuvor hatte die Ukraine Einschränkungen beim Satellitendienst gemeldet. Medienberichten zufolge soll Musk angeordnet haben, die Geschwindigkeit zu begrenzen, mit der ukrainische Geräte eine Verbindung zu Starlink herstellen können.
Eine offizielle Bestätigung, dass sämtliche Einschränkungen vollständig aufgehoben wurden, lag nach den vorliegenden Informationen zunächst nicht vor.
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