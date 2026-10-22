Anti-Handy-Aktion
Punkte für Smartphone-Aus: BVB startet neuen "FanModus"!
Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund führt eine digitale Belohnung für ein analoges Stadionerlebnis ein. Mit dem neuen "FanModus" in der hauseigenen BVB-App, der in Kooperation mit Hauptsponsor Vodafone entwickelt wurde, möchte der Klub die Anhänger wieder stärker an das Spielgeschehen im Signal Iduna Park fesseln. Laut Clubangaben greifen derzeit fast zwei Drittel aller Stadionbesucher regelmäßig zum Smartphone, um Fotos zu knipsen, Videos zu streamen oder Social-Media-Kanäle zu füttern. Immer mehr Fans äußerten sich zuletzt genervt von der permanenten Ablenkung auf den Tribünen.
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Punkte sammeln für die Handy-Zwangspause im Stadion
Das Prinzip der neuen App-Funktion orientiert sich am klassischen Flugmodus. Wer den "FanModus" am Spieltag aktiviert und per Standortfreigabe seinen Platz auf den Rängen bestätigt, sammelt für jede Minute mit gesperrtem Display wertvolle Punkte. Während der Halbzeitpause darf das Smartphone uneingeschränkt genutzt werden, ehe vor dem Wiederanpfiff der Modus erneut eingeschaltet werden muss. Mit dem Schlusspfiff endet die Zeitmessung. Den Fans mit den meisten Punkten winken am Ende attraktive Gewinne wie handsignierte BVB-Trikots.
Premiere beim Topspiel des BVB gegen Frankfurt
Die Teilnahme am Punktesammeln ist für alle Stadionbesucher freiwillig. Ihre Feuertaufe feiert die innovative Technologie bereits am kommenden Samstag beim Bundesliga-Schlager der Dortmunder gegen Eintracht Frankfurt (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker). Die Verantwortlichen der Borussia hoffen, durch den Anreiz die Stimmung im Signal Iduna Park spürbar zu verbessern und den Fokus wieder voll auf den Rasen zu lenken.
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