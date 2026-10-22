Drama um jungen Biker (22) - Motorrad zerfetzt

Schwerer Unfall in Wien-Donaustadt: Ein Motorradfahrer kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

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Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend auf der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Motorradfahrer (22) die Kontrolle über seine Maschine und kam von der Fahrbahn ab.

Der Aufprall gegen einen Baum war so heftig, dass das Motorrad in zahlreiche Teile zerrissen wurde. Motor, Vorder- und Hinterrad wurden aus der Maschine gerissen. Wrackteile verteilten sich über die Fahrbahn und den angrenzenden Grünstreifen.

Passanten helfen dem Verletzten

Der Lenker wurde mehrere Meter vom völlig zerstörten Motorrad entfernt auf der Fahrbahn gefunden. Mehrere Passanten eilten ihm zu Hilfe, ehe die Einsatzkräfte eintrafen.

Die Berufsrettung Wien und die Polizei rückten zum Unfallort aus. Wegen der Schwere des Unfalls wurde zusätzlich ein Rettungshubschrauber angefordert.

Gesundheitszustand noch unklar

Der Lenker wurde mehrere Meter vom völlig zerstörten Motorrad entfernt auf der Fahrbahn gefunden. © Viyana Manset Haber

Der genaue Zustand des Motorradfahrers war zunächst nicht bekannt. Es bestand der Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Unfall ereignete sich im Bereich unter der Tangente auf Höhe der Sportanlage Stadlau auf der Erzherzog-Karl-Straße in Fahrtrichtung Groß-Enzersdorf.

Es ist der nächste Horror-Unfall, nachdem erst gestern ein 23 jähriger Biker einen schweren Unfall in Wien hatte.