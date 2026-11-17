Seit Jahren träumt Real Madrid von Erling Haaland – jetzt könnte der Mega-Transfer tatsächlich konkreter werden! Klub-Boss Florentino Pérez soll zunehmend zuversichtlich sein, den norwegischen Superstar im kommenden Sommer nach Madrid zu lotsen. Der Finanzskandal bei Manchester City könnte den Königlichen dabei zusätzlich in die Karten spielen.

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Geht jetzt alles ganz schnell? Wie Nick Harris, Journalist der Investigativplattform "Sporting Intelligence", berichtet, soll Pérez immer stärker an eine Verpflichtung des 26-jährigen Torjägers glauben. "Florentino Pérez ist zunehmend zuversichtlich, dass Erling Haaland in der kommenden Saison für Real Madrid auflaufen wird. Das berichtet mir eine Kontaktperson, die erst kürzlich mit Pérez zu Mittag gegessen hat", schrieb Harris auf X.

Dabei ist Haaland schon seit Jahren ein Wunschkandidat der Königlichen. Zu ernsthaften Verhandlungen kam es bislang allerdings nicht. Auch im vergangenen Sommer sorgten die Gerüchte für Aufsehen, als Real-Präsidentschaftskandidat Enrique Riquelme ankündigte, den Norweger im Falle eines Wahlsiegs nach Madrid zu holen. Riquelme behauptete zudem, Haaland wolle zu Real wechseln. Doch nicht nur die Wahl verlor der Herausforderer – auch Manchester City reagierte mit einer scharfen Zurückweisung.

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Scholes bringt plötzlich Barca ins Spiel

Während Pérez offenbar auf einen Transfer hofft, sieht Manchester-United-Legende Paul Scholes den Superstar ausgerechnet beim Erzrivalen. "Er sieht wie ein Madrid-Spieler aus, aber er wird zu Barca gehen", prophezeite der Engländer zuletzt. Damit bekommt das ohnehin brisante Transfergerücht eine weitere Wendung. Ob Real oder Barcelona: Haaland könnte zum heißesten Namen des kommenden Transfer-Sommers werden.

Finanzskandal könnte City zum Verhängnis werden

Zusätzlichen Zündstoff liefert die Situation bei Manchester City. Im Verfahren um mutmaßliche Verstöße gegen Finanzregularien wurde der Klub in 114 von 115 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Skyblues legten gegen die Entscheidung Berufung ein. Die Verhandlung soll Mitte Dezember 2026 beginnen, ein Urteil wird frühestens Anfang 2027 erwartet.

Die möglichen Konsequenzen sind massiv: Punktabzüge, eine Transfersperre oder sogar ein Zwangsabstieg stehen als mögliche Sanktionen im Raum. Sollte City tatsächlich hart getroffen werden, könnte das auch Auswirkungen auf die Kaderplanung und die Zukunft seiner Stars haben. Für Real wäre eine solche Entwicklung möglicherweise eine Chance, bei Haaland ernst zu machen.

Vertrag bis 2034: City stellt sich quer

Ein Selbstläufer wird der Transfer dennoch nicht. Haaland wechselte 2022 von Borussia Dortmund nach Manchester und verlängerte seinen Vertrag im Jänner 2025 langfristig bis Sommer 2034. City hat damit eine starke Verhandlungsposition und will seinen Torjäger keinesfalls verlieren.

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 04: Erling Haaland of Manchester City looks on during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 match between RB Leipzig and Manchester City at RB Arena on November 04, 2026 in Leipzig, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) © Getty Images

Wie deutlich der Klub das bereits klargestellt hat, zeigte sich im Sommer. Nach Riquelmes Transfer-Ankündigung dementierte City die Berichte vehement, bestritt eine entsprechende Ausstiegsklausel und drohte sogar mit rechtlichen Schritten wegen der Verwendung von Haalands Bild. Auch Vater Alfie und Beraterin Rafaela Pimenta wiesen die Behauptungen zurück und bezeichneten die Gerüchte als nicht wahr. Nun flammt die Transfer-Saga erneut auf: Pérez soll an den Mega-Coup glauben, City kämpft um seine Zukunft und Barcelona mischt ebenfalls in den Spekulationen mit. Wird Haaland tatsächlich zum nächsten Galaktischen in Madrid – oder bleibt der Norweger trotz aller Turbulenzen bis 2034 in Manchester?