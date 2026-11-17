Aufstellung ist da!
Rangnick zündet Rotations-Offensive: Diese Elf startet gegen Israel
Das letzte Länderspiel des Jahres wird für einige ÖFB-Kicker zum ganz besonderen Abend! Wenn Österreich am Dienstag (ab 20:45 Uhr, HIER im Sport24-LIVE-Ticker) in Debrecen auf Israel trifft, dürfte die Startelf ein völlig anderes Gesicht haben als zuletzt beim 1:0-Heimsieg gegen Irland. Teamchef Ralf Rangnick nutzt den bereits fixierten Aufstieg in die Nations-League-Liga A, um kräftig durchzumischen – und lässt dabei auch die nächste Generation von der Leine.
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So stellt Rangnick gegen Israel auf:
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Die zahlreichen Ausfälle zwingen Rangnick zusätzlich zu Veränderungen. Yusuf Demir steht nach einem Schlag auf das Knie im Training nicht zur Verfügung. Romano Schmid musste aus persönlichen Gründen vorzeitig abreisen. Bereits zuvor hatten Xaver Schlager und Alexander Prass aufgrund von Oberschenkelverletzungen das Nationalteam verlassen.
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