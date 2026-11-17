Kurioser Auftakt beim Nations-League-Duell zwischen Österreich und Israel! Noch keine zehn Minuten waren gespielt, da rollte bereits das vierte Spielgerät über den Rasen von Debrecen. ÖFB-Kicker Nicolas Seiwald und Debütant Lukas Jungwirth waren mit dem Ball offenbar alles andere als zufrieden. ORF-Experte Peter Stöger nahm die kuriose Panne mit reichlich Schmäh.

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Was war denn da los? Unmittelbar nach dem Anpfiff machte Nicolas Seiwald den Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass mit dem Ball offenbar etwas nicht stimmte. Das Spielgerät wurde kurzerhand ausgetauscht – doch das Problem war damit längst nicht behoben.

Auch ÖFB-Debütant Lukas Jungwirth zeigte sich wenig später verwundert. Der LASK-Goalie trat gegen den Ball und signalisierte dem Unparteiischen, dass er mit dem Spielgerät nicht zufrieden war. ORF-Experte Peter Stöger kommentierte die Szene trocken: "Na ja, was soll er machen? Er kann ihn jetzt nicht aufpumpen."

DEBRECEN,HUNGARY,17.NOV.26 - SOCCER - UEFA Nations League, OEFB international match, Israel vs Austria. Image shows Lukas Jungwirth (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner © GEPA pictures

Stöger nimmt Ball-Pane mit Humor

Doch damit nahm die kuriose Geschichte erst richtig Fahrt auf: Auch das nächste Spielgerät schien nicht zu passen, weshalb erneut gewechselt wurde. In der zehnten Spielminute war schließlich bereits der vierte Ball im Einsatz! Während auf dem Rasen offenbar die richtige Luft fehlte, mangelte es dem ORF-Experten keineswegs an Humor. "Ich bin seit fünf Stunden da, ich hätte ihnen die Bälle aufgepumpt. Das wäre kein Problem gewesen", scherzte Stöger angesichts des ungewöhnlichen Ball-Verschleißes.

Auch einen Seitenhieb konnte sich der ehemalige Trainer von Ferencváros Budapest nicht verkneifen: "Israel kann die Situation nicht beurteilen, weil sie den Ball noch gar nicht hatten." Ein trockener Kommentar, der die kuriose Situation zusätzlich auflockerte.

ÖFB-Aufstieg bereits fix

So wurde das letzte ÖFB-Länderspiel des Jahres schon in der Anfangsphase zur unfreiwilligen Ball-Wechsel-Show. Während Seiwald und Jungwirth auf ein ordentliches Spielgerät hofften, lieferte Stöger die passenden Pointen gleich mit.

Dabei sollte es sportlich eigentlich um andere Dinge gehen: Österreich hatte den Aufstieg in die Nations-League-Liga A bereits vorzeitig fixiert. Teamchef Ralf Rangnick nutzte den Jahresabschluss gegen Israel deshalb für eine kräftige Rotation und gab mehreren Spielern aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu präsentieren.