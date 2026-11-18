Für einen Chefjob beim FC Bayern reicht der Legendenstatus nicht. Uli Hoeneß erwartet Ausdauer im Büro – und Kenntnisse über Abschreibungen.

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Die Stellenanzeige müsste vermutlich noch einmal durch die Personalabteilung. Sechs Tage pro Woche, täglich zwölf Stunden, wirtschaftliche Kenntnisse erwünscht. Arbeitsplatz: Säbener Straße. Über einen Obstkorb hat Uli Hoeneß nichts gesagt.

Der Bayern-Ehrenpräsident hat in der "Sport Bild" erklärt, warum er frühere Größen wie Thomas Müller, Philipp Lahm oder Bastian Schweinsteiger derzeit nicht an der Vereinsspitze sieht. "Das ist eine traumhafte Vorstellung, die sich derzeit aber nicht realisieren lässt."

Nach der Karriere ist vor der Stechuhr

Die Begründung liefert er gleich mit: "Weil die Spieler a) sehr viel Geld haben und b) daher im Zweifel nicht sechs Tage à zwölf Stunden pro Woche arbeiten wollen."

Macht 72 Stunden. Wer sich den Wechsel vom Rasen ins Büro als bequemen zweiten Karriereweg vorgestellt hat, kennt jetzt zumindest Hoeneß’ Vorstellung von gemütlich.

Dass ein ehemaliger Publikumsliebling automatisch Lust auf diesen Arbeitsalltag hat, glaubt der 74-Jährige jedenfalls nicht. Seine These: Wer finanziell ausgesorgt hat, wird sich das mit dem nächsten Job besonders gut überlegen. Zumal "Vollzeit" hier eine ziemlich dehnbare Größe ist.

Überredungskünste will Hoeneß deshalb aber keine einsetzen. "Wenn man einen überzeugen muss, ergibt es eh keinen Sinn. Wir warten weiter auf denjenigen, der alle Voraussetzungen erfüllt."

Überredungsanrufe wird es nicht geben. Uli Hoeneß stellt klar: "Wenn man einen überzeugen muss, ergibt es eh keinen Sinn." © Getty Images

Raumdeuter reicht nicht, Bilanzdeuter wäre gut

Und diese Voraussetzungen gehen über eine stattliche Titelsammlung hinaus. "Derjenige muss nicht nur Fußballer gewesen sein, sondern auch ein wirtschaftliches Netzwerk haben und wissen, was eine Abschreibung ist."

Gegnerische Abwehrreihen lesen zu können, wäre für Müller also ein Anfang. Danach käme die Bilanz. Vereinsgeschichte im Lebenslauf hilft, ersetzt aber offenbar keinen Ausflug in die Betriebswirtschaft.

Mit dem aktuellen Vorstandschef ist Hoeneß zufrieden: "Jan-Christian Dreesen macht einen guten Job."

Die Tür steht offen – der Dienstplan auch

Präsident Herbert Hainer hält eine spätere Einbindung von Müller und Manuel Neuer grundsätzlich für möglich. "Die Tür steht offen", sagte er bei "t-online". Ob die beiden schon wissen, was sie nach ihrer aktiven Karriere machen möchten, weiß allerdings auch Hainer nicht.

Eine offene Tür ist ohnehin noch kein freier Chefsessel. Die Verträge von Dreesen und Sportvorstand Max Eberl wurden verlängert.

Hoeneß selbst braucht nach Jahrzehnten im Geschäft offenbar keinen zusätzlichen Anreiz. "Mein Hunger ist immer noch da. Und ich liebe Menschen, die hungrig sind", sagt er. Den eigenen Aufstieg aus der kleinen Metzgerei seiner Familie in Ulm hat er dabei weiter vor Augen.

Arbeitsauftrag an die ganze Republik

Wer jetzt glaubt, die Ansage gelte nur ein paar wohlhabenden Ex-Profis, darf weiterlesen. Hoeneß vermisst den Aufstiegswillen auch außerhalb der Säbener Straße.

"Wir leben in einem Land, wo es den meisten sehr gut geht. Darin sehe ich die größte Gefahr auch für unseren Fußball", sagt er. Spielern aus Brasilien, Portugal oder Argentinien schreibt er einen stärkeren Wunsch nach sozialem Aufstieg zu. "Das fehlt uns."

Aus dem Anforderungsprofil für den nächsten Bayern-Boss wird damit ein Arbeitsauftrag an die Republik: "Wir müssen wieder lernen, hart zu arbeiten, wenn wir Erfolg haben wollen. Das gilt nicht nur für die Fußballer, sondern für das ganze Land."