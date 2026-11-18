Bundesliga-Sphären
Diesen Spottpreis bietet Wanner-Klub für De Bruyne
De Bruyne wurde in Neapel bisher nicht vollends glücklich. Letzte Saison brachte er es in gerade einmal 18 Partien auf fünf Tore und zwei Vorlagen, diese Spielzeit sind es bereits elf Einsätze mit vier Toren und einem Assist.
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Dennoch rückt ein Abgang immer näher, und das schon im Winter. "Es war offensichtlich schwierig für mich, weil Antonio Conte hat ganz andere Ansichten im Fußball als ich. Ich hatte nie die Chance, in meiner bevorzugten Position zu spielen", meinte der Belgier zu "Het Nieuwsblad".
Konkurrenz von Österreicher-Klubs
Während sich Premier-League-Klubs – namentlich Jannik Schusters Brentford, David Affengrubers Fulham und auch Crystal Palace – für eine Rückkehr in Stellung bringen, ist ein weiterer ÖFB-Legionärs-Klub einen Schritt weiter.
Paul Wanners PSV soll laut dem niederländischen "Telegraaf" ein erstes offizielles Angebot abgegeben haben. Und jetzt festhalten: Für sage und schreibe 1,9 Millionen Euro.
Selbst bei nur mehr sechs Monaten Restvertrag ist das eine niedrige Summe für den 35-Jährigen. Dennoch scheint der Eredivisie-Meister zuversichtlich, den Zehner bald in ihren Reihen zu haben.
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