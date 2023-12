In Murau lernen die Kids "Fliegen"

Der Nachwuchs soll wieder zum Skispringen begeistert werden. Die ersten Flugversuche sind am 12. Jänner 2024 möglich.

Murau. "Willst Du Fliegen Lernen?" ist ein Projekt des Österreichischen Skiverbandes (Ski Austria) in Kooperation mit den Landes-Skiverbänden und Vereinen mit dem Ziel, wieder mehr Kinder für das Skispringen zu begeistern. Die Idee dahinter ist, möglichst viele Nachwuchstalente aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet eines Skisprung-Vereins zunächst mittels einer lustigen Bewegungserfahrung im Rahmen des Volksschul-Turnunterrichts für das Skispringen zu begeistern, um sie im Anschluss daran auf ein Kinderschanzen-Fest einzuladen.

Nachwuchs. Dieses österreichweite Nachwuchs-Rekrutierungsprojekt wird, ergänzend zum Goldi-Talentecup, seit 2018 allen Landes-Skiverbänden jährlich angeboten. In der Steiermark ist dabei dieses Jahr die Wahl auf den WSV Murau gefallen, woraufhin im Dezember 2023 die Volksschulen der Region (u.a. VS Murau, VS Lassnitz, VS Frojach, VS Ranten, VS Schöder, VS Krakau und VS Stadl) besucht wurden. In jeder einzelnen Klasse dieser Schulen wurde dabei eine komplette Skisprung-Turnstunde abgehalten.

Der Nachwuchs lernt das "Fliegen"



Schanzenfest. Das Kinder-Schanzenfest selber wird am Freitag, dem 12. Jänner 2024 von 14.30 - 16.30 Uhr im "Nordischen Zentrum Murau" stattfinden, bei dem Kinder im Alter von 6-10 Jahren das Skispringen auf einer Minischanze versuchen können. Dabei steht nicht das Gewinnen, sondern der Spaß bei den ersten Flugversuchen auf der Schanze im Vordergrund. Wer weiß, vielleicht sind dieses Mal ja sogar schon ein neuer Stefan Kraft oder eine neue Eva Pinkelnig mit dabei?



Grundkenntnisse im Skifahren sind Voraussetzung, die Kinder werden gebeten ihre eigene Skiausrüstung (Alpin-Ski, Skischuhe, Winterkleidung, Helm, Handschuhe) mitzubringen. Für Gratis-Verpflegung für Eltern und Kinder, jede Menge Spaß und viele Preise ist gesorgt. Der WSV Murau freut sich auf die zahlreiche Beteiligung von vielen Kindern aus der Region.



Anmeldungen mit Namen und Geburtsdatum bitte per E-Mail an Edi Roth (edi.roth@aon.at). Weitere Infos gibt es unter der folgenden Telefonnummer: 0680/1205361.