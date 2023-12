Schock nach Tod von Skifahrer-Teenie

Ein holländischer Urlauber-Bub stürzte bei einer Abfahrt 25 Meter in Hochötz einen steilen Hang hinab und erlag noch auf der Piste seinen schweren Verletzungen.

Tirol. Rote Pisten können ganz schon schön schwierig - vor allem für Anfänger und Ungeübte, und warum sich ein 14-Jähriger aus Zevenhoven (in Südholland) ganz allein ohne seine Familie, mit der er im Ötztal auf Skiurlaub war, hinunterwagte und dabei bei der Talstation der Kühtailebahn so unglücklich stürzte, wird noch zu klären sein.

Ein in der Nähe fahrender Skitourist hörte ein Geräusch und sah den verunglückten Teenager im Abseits liegen. Der Mann rief um Hilfe und stieg zu dem Verletzten hinab. Der Liftbetreiber und ein weiterer Skifahrer kamen herbeigeeilt und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen, was von Rettungskräften übernommen wurde, die per Hubschrauber vor Ort eintrafen. Alle Versuche waren jedoch vergebens, der Schüle starb.

Von Seiten der Gemeinde Nieuwkoop, zu der auch Zevenhoven gehört, erklärte im Namen eines Sprechers, dass alle die ganze Region in Trauer sei. „Wir wünschen den Angehörigen des Opfers viel Kraft.“ Zevenhoven ist eine kleine Gemeinde, daher verbreiten sich Nachrichten schnell. „Wir sind alle zutiefst schockiert."