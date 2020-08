Unbekannte beschmierten evangelische Kirche in Graz

Schadenshöhe noch unbekannt - Suche nach Täter.

Graz. Unbekannte haben die Fassade der evangelischen Kreuzkirche im Stadtbezirk Lend mit mehreren Grafitti verunstaltet. Der oder die Täter verwendeten schwarze Sprayfarbe. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie am Samstag mitgeteilt wurde.

Die Schmierereien dürften in den Nachtstunden des Donnerstag an der Kirche am nordwestlichen Ecke des Volksgartens angebracht worden sein. Ein Mitarbeiter der Kirche erstattete Anzeige. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt.