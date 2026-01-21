Fußball-Beben: Versicherungs-Strategen warnen schon vor WM-Absage!

Die Fußball-WM wird immer mehr zum Fan-Chaos. Versicherungs-Strategen bezeichnen jetzt sogar schon eine Absage schon als „wahrscheinlich“. Deshalb wird auch das Reisestorno für die USA teurer!

Vom 11.Juni bis 19. Juli steigt die 23. Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Österreich ist erstmals seit 1998 wieder dabei. Und deshalb haben tausende Schlachtenbummler unsere 3 Vorrundenspiele in San Francisco, Dallas und Kansas im Visier. Für die Kracher gegen Jordanien, Argentinien und Algerien.

Jetzt kommt zur ohnedies mühsamen und extrem kostenintensiven USA-Reise der nächste Schocker. Viele Versicherungen erwägen das Reisestorno für Nordamerika-Trips massiv zu verteuern wenn nicht gar gänzlich auszusetzen! Der Grund heißt Donald Trump und seine Grönland-Pläne.

Trump (o.) sorgt für Chaos. Kiesewetter (u.) spricht schon von Boykott.

In Deutschland werden deshalb ja schon Stimmen für einen WM; Boykott laut, u.a. von CDU-Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter: "Wenn Trump seine Drohungen in Bezug auf Grönland umsetzt und einen Handelskrieg mit der EU anzettelt, ist für mich kaum vorstellbar, dass europäische Länder an der Fußball-WM teilnehmen“

Deshalb schlagen jetzt auch schon Strategieberater von einigen großen Versicherungsfirmen Alarm. So wird in internen Diskussionen die Absage der Teilnahme von manchen europäischen Ländern als „wahrscheinlich“ bezeichnet. Sogar die Chance einer Absage der WM sieht man als gegeben.