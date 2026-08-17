Spider-Man knackt die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke

2,021 Milliarden Dollar Kassa in nur 17 Tagen. Der Hype um "Spider-Man" hält weiter an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das ging ja flott: innerhalb von nur 17 Tagen hat das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" satte 2,021 Milliarden Dollar eingespielt. Nur "Avengers: Endgame" knackte die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke schneller. In nur 11 Tagen war es 2019 so weit. Am Ende gab es mit 2,799 Milliarden Dollar für "Avengers" das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Knapp hinter "Avatar" (2,93 Milliarden).

Tom Holland und Zendaya sind die Kinostars des Sommers. © Sony Pictures

Zahlen, die nun auch für "Spider-Man" in Reichweite liegen. Aktuell halten Tom Holland, Zendaya und Co. ja schon Platz 8 der All-Time-Charts. Als bester "Spider-Man"-Film der Serie. Schon vor dem 2021er-Hit "No Way Home" (1,921 Milliarden Dollar Kassa). Nun wohl noch diese Woche wird "Spider-Man" auch "Avengers: Infinty War (2.052 Milliarden Dollar) und „Star Wars: Episode VII" (2,071 Milliarden) überholen und somit Platz 6 der All-Time-Charts einnehmen. Auch "Titanic" (2,264 Milliarden, das aktuell Platz 5 hält, liegt schon in Reichweite.

"Brand New Day" liefert Action und Emotionen. © Sony Pictures

In den USA ist "Brand New Day" mit satten 785 Millionen Dollar Kassa bereits der 4. erfolgreichste Film aller Zeiten. Insider rechnen damit, dass "Spider-Man" nicht nur den langjährigen Spitzenreiter "Star Wars Episode VII" (936 Millionen Dollar Kassa) ausbremst, sondern als erster Film überhaupt in den USA die Milliarden-Grenze knackt.