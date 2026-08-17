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Kino-Beben

Spider-Man knackt die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke

Thomas Zeidler-Künz
von
Spider-Man sitzt an einem Hochhaus und schaut auf sein Handy, die Stadt ist kopfüber im Hintergrund.
© Sony Pictures
2,021 Milliarden Dollar Kassa in nur 17 Tagen. Der Hype um "Spider-Man" hält weiter an.
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Das ging ja flott: innerhalb von nur 17 Tagen hat das neue "Spider-Man"-Abenteuer "Brand New Day" satte 2,021 Milliarden Dollar eingespielt. Nur "Avengers: Endgame" knackte die Zwei-Milliarden-Dollar-Marke schneller. In nur 11 Tagen war es 2019 so weit. Am Ende gab es mit 2,799 Milliarden Dollar für "Avengers" das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Knapp hinter "Avatar" (2,93 Milliarden).

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Spider-Man und eine Frau stehen sich bei Nacht mit Stadtlichtern im Hintergrund gegenüber.
Tom Holland und Zendaya sind die Kinostars des Sommers. © Sony Pictures

Zahlen, die nun auch für "Spider-Man" in Reichweite liegen. Aktuell halten Tom Holland, Zendaya und Co. ja schon Platz 8 der All-Time-Charts. Als bester "Spider-Man"-Film der Serie. Schon vor dem 2021er-Hit "No Way Home" (1,921 Milliarden Dollar Kassa). Nun wohl noch diese Woche wird "Spider-Man" auch "Avengers: Infinty War (2.052 Milliarden Dollar) und „Star Wars: Episode VII" (2,071 Milliarden) überholen und somit Platz 6 der All-Time-Charts einnehmen. Auch "Titanic" (2,264 Milliarden, das aktuell Platz 5 hält,  liegt schon in Reichweite.

Spider-Man läuft neben einem Mann, der mit einem Gewehr in einem beschädigten Raum schießt.
"Brand New Day" liefert Action und Emotionen. © Sony Pictures

In den USA ist "Brand New Day" mit satten 785 Millionen Dollar Kassa bereits der 4. erfolgreichste Film aller Zeiten. Insider rechnen damit, dass "Spider-Man" nicht nur den langjährigen Spitzenreiter "Star Wars Episode VII" (936 Millionen Dollar Kassa) ausbremst, sondern als erster Film überhaupt in den USA die Milliarden-Grenze knackt.

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