Streaming-Knall um Serien-Hit "Reacher"

Auch die vierte Staffel der Amazon-Hit-Serie "Reacher" war ein voller Erfolg. Kurz nach dem großen Finale gibt es allerdings überraschende Nachrichten für alle Fans.

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Der "Reacher"-Hype war in den letzten Tagen riesig. Ganz gleich, ob es die ersten Folgen der Erfolgsserie von Amazon Prime waren, die zur gleichen Zeit online gegangen sind, das mindestens genauso kultige Spin-off "Neagley" oder das große Staffelfinale vor zwölf Tagen, die Serie mit Alan Ritchson als heimatloser Ex-Elite-Soldat, basierend auf den Büchern von Lee Child, dominierte die Amazon-Charts.

Doch wie geht es mit der Kultserie nun weiter? Fix ist, dass die fünfte Staffel bereits in Produktion ist. Doch am Montag überraschte Prime Video alle Anhänger mit einer neuen Meldung. Man hat das Erfolgsformat offiziell um eine sechste Staffel verlängert. Der Streaming-Riese von Amazon setzt damit seine bewährte Strategie der blitzschnellen Vorabentscheidungen fort.

Der Beschluss zur nächsten Fortsetzung unterstreicht den Stellenwert, den die Romanadaption für den Konzern genießt. Bereits in der Vergangenheit fackelten die Verantwortlichen nicht lange: Staffel 3 wurde im Dezember 2023 schon zwei volle Wochen vor der Premiere der zweiten Staffel bestellt.

Historische Quotenrekorde

Die Entscheidung für eine sechste Staffel basiert auf schier überwältigenden Zugriffszahlen. Nach offiziellen Angaben von Amazon schalteten allein in den ersten 28 Tagen nach Veröffentlichung weltweit 66 Millionen Menschen ein, um zumindest Teile der vierten Staffel zu sehen. Dieser Zeitraum umfasste sieben der insgesamt acht produzierten Episoden.

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Die Staffeln zwei, drei und vier halten damit gemeinsam einen historischen Rekord: Sie stellen die drei meistgesehenen Staffeln einer fortlaufenden Serie in der gesamten Historie von Prime Video dar. Peter Friedlander, Chef für weltweite Fernsehproduktionen bei den Amazon MGM Studios, fand dazu klare Worte der Anerkennung: "Reacher schlägt voll ein. Was Lee Child aufgebaut hat und Showrunner Nick Santora mit seinen Kreativteams zum Leben erweckt hat, ist schlichtweg unglaublich."

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Alan Ritchson ist Jack Reacher - er hat eine Darbietung abgeliefert, die das Publikum rund um den Globus fesselt. Gemeinsam mit unseren Partnern bei den Paramount Television Studios könnten wir nicht aufgeregter sein, diese Reise fortzusetzen. "Reacher" ist eine wahrhaft ikonische Serie, und wir freuen uns riesig darauf, diesen Weg mit dieser außergewöhnlichen Besetzung und Crew für Staffel sechs weiterzugehen."

Staffel 5 wird in Toronto gedreht - Buch für Staffel 6 noch offen

Während die Ankündigung von Staffel 6 weltweit für Schlagzeilen sorgt, steht Hauptdarsteller Alan Ritchson für Staffel 5 bereits vor der Kamera. Die Dreharbeiten finden derzeit in Toronto statt. Inhaltlich dient dabei der Roman "Make Me" (Band 20 der Lee-Child-Reihe) als Vorlage.

Welcher Band in Staffel 6 verfilmt wird, steht offiziell noch in den Sternen. Ritchson selbst verriet jedoch kürzlich auf der Plattform Threads seinen ganz persönlichen Favoriten: Er favorisiert "Die Trying", das zweite Buch der Reihe. Ritchson postete dazu eine bemerkenswerte Anekdote: "Mein Lieblingsbuch. Fun Fact: Ich hatte die Genehmigung dafür, bis jemand wiedergewählt wurde."

Starkes Produzententeam sichert den Serienerfolg

Hinter dem weltweiten Erfolg steht eine hochkarätige Riege an Film- und Serienschaffenden. Produziert wird das Format in enger Kooperation zwischen den Paramount Television Studios und den Amazon MGM Studios. Neben Showrunner Nick Santora, Buchautor Lee Child und Hauptdarsteller Alan Ritchson fungieren zahlreiche erfahrene Branchengrößen, wie Don Granger, Scott Sullivan, Mick Betancourt, Lisa Kussner, Sam Hill, Amy Pocha sowie Seth Cohen als ausführende Produzenten.

Auf Seiten der Paramount Television Studios zeichnen Carolyn Harris und Kenny Madrid für die redaktionelle und produktionstechnische Betreuung der Erfolgsserie verantwortlich. Wann die sechste Staffel im Stream starten wird, soll nach Abschluss der aktuellen Dreharbeiten bekanntgegeben werden.