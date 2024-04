„Reacher“-Star spricht jetzt offen über seine dunkle Vergangenheit

Alan Ritchson, bekannt aus der Serie "Reacher", spricht in einem Interview offen über seine dunkle Vergangenheit und seinen Selbstmordversuch.

Alan Ritchson spricht über seine dunkle Vergangenheit und gibt zu, dass er einmal einen Selbstmordversuch unternommen hat. Gerettet haben ihn seine Söhne, die Ihm in einer "Vision" erschienen.

Model, Schauspieler und Sänger

Alan Ritchson wurde am 28. November 1982 in Grand Forks, North Dakota, geboren und ist ein vielseitiges Talent aus den USA. Neben seiner erfolgreichen Karriere als Model, Schauspieler und Sänger kennt man ihn unter anderem aus seiner Rolle als "Thad Castle" in der beliebten Serie "Blue Mountain State", die auf MTV von 2010 bis 2011 ausgestrahlt wurde oder als "Gloss" im Science-Fiction-Film "Die Tribute von Panem – Catching Fire" aus dem Jahr 2013. Am ehesten aber wohl aus der Hauptlrolle in der Serie "Reacher" die seit 2022 läuft und international große Beachtung findet.

Dunkle Vergangenheit

Der „Reacher“-Schauspieler setzte sich kürzlich mit dem Magazin "Hollywood Reporter" zusammen und gab ein ausführliches Interview, in dem er auch sein schockierendes Geständnis abgab. Ritchson erzählte der, dass er 2019 auf den Dachboden seines Hauses in Kalifornien gegangen sei, ein Ende eines Verlängerungskabels über die Dachsparren geworfen und es befestigt habe. Dann sagte Ritchson, er habe das andere Ende der Schnur um seinen Hals gebunden und „losgelassen“, um zu versuchen, sich zu erhängen.

Vision seiner Söhne

Doch plötzlich erlebte Ritchson einen Moment „göttlichen Eingreifens“, wie er es nannte, als er eine Vision seiner drei heranwachsenden Söhne als Erwachsene Mitte 30 sah. In der Vision baten seine Söhne Ritchson ruhig, sich nicht umzubringen, und ermutigten ihn, am Leben zu bleiben, damit er bei ihnen sein könne. Das war alles, was Ritchson brauchte, um seine Meinung zu ändern und sich dank seiner sportlichen Fähigkeiten hochzuziehen, bevor er bewusstlos wurde.

Ritchson sagte, er habe eine schwere Zeit durchgemacht, da eine Frau gedroht habe, ihn fälschlicherweise des sexuellen Übergriffs zu beschuldigen. Er brachte auch zur Sprache, dass er während seiner Zeit als Model sexuell missbraucht worden sei. Unmittelbar nach dem Selbstmordversuch, so Ritchson, habe ein Arzt bei ihm eine bipolare Störung diagnostiziert.