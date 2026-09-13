"Reacher"-Star Alan Ritchson gibt Ehe-Aus bekannt

In "Reacher" ist Alan Ritchson der unbesiegbare Action-Held. Privat muss sich der 43-Jährige nun einer ganz anderen Herausforderung stellen: Nach 20 gemeinsamen Jahren ist seine Ehe mit Catherine Ritchson vorbei.

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Die beiden machten ihr Ehe-Aus in einem gemeinsamen Instagram-Post öffentlich. "Nach 20 Jahren zusammen haben Cat und ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden und auf andere Weise weiter Seite an Seite durchs Leben zu gehen", schreiben sie.

Gemeinsam seien sie erwachsen geworden, hätten sich ein Leben aufgebaut und eine Familie gegründet. Ihre drei Söhne würden dabei "immer das Zentrum unserer Welt" bleiben.

Scheidung bereits im Dezember eingereicht

Offenbar kam die Trennung nicht völlig überraschend. Das US-Portal "TMZ" berichtet unter Berufung auf Gerichtsunterlagen, dass Alan Ritchson bereits im Dezember die Scheidung eingereicht hatte.

Im März sollen sich die beiden noch einmal versöhnt haben. Am Ende konnten sie ihre Ehe jedoch nicht retten. Nun machten sie ihre Trennung offiziell.

Von Vorwürfen oder einem Rosenkrieg ist in der gemeinsamen Erklärung nichts zu lesen. Stattdessen betonen die beiden, dass nichts die Bedeutung ihrer gemeinsamen Jahre oder die Liebe und den Respekt füreinander schmälern könne.

Familie bleibt im Mittelpunkt

© Mondadori Portfolio via Getty Images

Für ihre drei Söhne wollen Ritchson und seine Frau weiterhin gemeinsam da sein. Als größtes Geschenk für sich und ihre Kinder nennen sie "Freundschaft, Anstand und die Verpflichtung, die bestmöglichen Co-Eltern zu werden".

Zugleich wollen sie einander den nötigen Raum geben, um sich persönlich weiterzuentwickeln.

Kennengelernt als Teenager

Alan und Catherine Ritchson lernten sich bereits als Teenager kennen. Nach einer ersten Romanze gingen sie zunächst getrennte Wege. Jahre später brachte ein gemeinsamer Freund die beiden wieder zusammen.

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Im Mai 2006 heirateten sie. Damals spielte Ritchson gerade den Superhelden Aquaman in der Serie "Smallville" und stand noch am Anfang seiner TV-Karriere.

Heute ist er vor allem als Hauptdarsteller der Prime-Video-Serie "Reacher" bekannt. Nach 20 Jahren Ehe beginnt für ihn und Catherine nun ein neues Kapitel – getrennt, aber offenbar mit dem gemeinsamen Ziel, als Eltern weiterhin zusammenzuhalten.